"Это выгодно полицейским". В России ужесточен закон о регистрации трудовых мигрантов

В России вступил в силу закон, ужесточающий правила регистрации для трудовых мигрантов, подписанный в конце июня президентом России Владимиром Путиным. Теперь мигрантов нельзя будет регистрировать по месту работы. Оформление приезжих остается возможным только по месту фактического проживания. Ранее работодатели были вправе зарегистрировать мигрантов по юридическому адресу своего предприятия.

Многие эксперты полагают, что новые правила фактически невыполнимы, и большая часть мигрантов перейдет на нелегальное положение, хотя останется работать в России. А российские полицейские получат дополнительную возможность вымогать у приезжих деньги – под угрозой депортации. По официальным данным, в настоящее время в России находится до девяти миллионов трудовых мигрантов.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина полагает, что ужесточение закона о регистрации мигрантов не имеет никакого смысла и только усложняет их жизнь:

Ужесточение ведет к нарушениям, коррупции и бессмысленным страданиям людей

- Совершенно ясно, что ужесточение ведет к нарушениям, а нарушения ведут к коррупции и бессмысленным страданиям людей. Мигранты живут в разных местах и постоянно переезжают. И каждый раз перерегистрироваться где-то в другом помещении, где он реально ночует или отдыхает, человек не может. Это было очень правильно, что человек, связанный с работой, мог зарегистрироваться у себя на работе. И мы предлагали, чтобы тем людям, которым, например, отказано в экстрадиции,можно было регистрироваться по адресу общественной организации.

В чем смысл регистрации? В том, чтобы кто-то отвечал за передачу информации. Теперь мы теряем эту последнюю возможность действительно иметь такое место, где человек зарегистрирован и где за него как-то отвечают. Например,мы зарегистрировали в нашей организации сотрудника-иностранца , и мы взяли на себя большие обязательства. Если нужно, мы с ним свяжемся, если нужно, мы передадим ему любую информацию, любую повестку и так далее. Теперь мигранты от этого отрезаются. Нарушающих правила и порядок регистрации станет больше. Они становятся нарушителями, суды еще интенсивнее начнут выдворять людей, которые работают и имеют патент. Мне трудно сказать, кому и зачем это пришло в голову, - недоумевает Светлана Ганнушкина.

Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает,что большинство приезжих останутся в России, несмотря на ужесточившиеся правила регистрации – просто у них нет другого выхода:

Никто никуда не поедет, это понятно. Штрафовать будут больше

- На самом деле, это приведет к двум вещам. Во-первых, штрафовать будут больше, будут больше проверять по жилому сектору, на улице. Сейчас закончится мундиаль, снова вернутся проверки в метрополитене. Второе, к чему это может привести - к нарастанию количества выдворений иностранных граждан с территории РФ. И третье, и это произойдет быстрее всего - к росту уровня нелегальной миграции. Потому что никто никуда не уедет. Если нельзя будет зарегистрироваться - и не будут регистрироваться. Не будут регистрироваться, значит, не смогут оформить патент. Некоторые говорят - ну, и хорошо, не оформим патент, не надо будет 4500 рублей каждый месяц платить за этот патент, сэкономим эти деньги.

Мы обсуждали эту ситуацию с членами профсоюза. Прозвучало несколько мнений. Одно мнение, что это специально сделано для того, чтобы заменить мигрантов на российских граждан, у которых срок выхода на пенсию будет увеличен, нужны будут новые рабочие места. Это одно мнение. Другое мнение, что они сами не ведают, что творят. Третье мнение, что таким образом увеличили коррупционную емкость этого федерального закона 109 о миграционном учете. Но было еще одно удивительное мнение, что нам как профсоюзу нужно поддержать эти усилия государства по облегчению положения мигрантов. Если вчитаться в этот закон, если абстрагироваться от существующей действительности в РФ, ведь написаны вещи, которые должны помогать мигрантам. Если бы работодатели следовали четко духу и букве закона, то тогда бы они сейчас кинулись строить общежития, арендовать помещения, размещать там своих иностранных работников и так далее. - иронизирует Ренат Каримов.

Юрист и правозащитница Валентина Чупик уверена, что от принятия нового закона выиграют российские полицейские, у которых появится новая возможность вымогать деньги у нелегальных трудовых мигрантов:

Типичный российский арендодатель - мягкий нацист

- Этот закон направлен на создание еще большего количества поводов для коррупции и для полной делегализации мигрантов в России. Давайте начнем с того, почему это плохо для России как для государства. Мигрант, к сожалению, лишен собственной правосубъектности, то есть он по российским законам не имеет права сам себя ставить на учет. Обязанность встать на учет у него есть, а права встать на учет у него нет. Это Россия!

Его обязана поставить на учет принимающая сторона. Согласно новому закону, это исключительно собственник жилья, которое мигрант арендует. Давайте вообразим себе типичного российского собственника жилья, который сдает мигрантам жилье. Пункт первый. Этот человек боится налогов. В России принято почему-то бояться налогов. Он боится налогов до смерти! Пункт второй. Этот человек - такой "мягкий нацист". Он верит в то, что все мигранты враги, и надо с них по максимуму качать деньги, но при этом не нужно им ничего позволять. Пункт третий - это человек, как правило, потрясающе юридически безграмотный и верит в то, что если он хоть кого-нибудь в жизни зарегистрирует, то у него отнимут квартиру, - говорит эксперт.

Валентина Чупик рассуждает, к чему приведет ужесточение правил регистрации для мигрантов:

Полицейские низового звена теперь будут на каждом шагу грабить мигрантов

- Что мы получаем? Никаких доходов мигранты в бюджет давать не будут по элементарной причине. Они не могут больше получать патент, потому что для патента они должны оформить регистрацию. А поскольку регистрацию они оформить не смогут, то те 167 млрд. рублей, которые получила в прошлом году Россия от патентов, уплыли из бюджета. Их больше там не будет. Эта ситуация больше всего выгодна полицейским низового звена, которые теперь будут просто на каждом шагу грабить мигрантов, абсолютно безнаказанно брать с них взятки под угрозой депортации. Теперь шаг влево, шаг вправо - это депортация. И теперь у мигранта нет ни малейшего повода легализовываться. Мы в 2015 году провели исследования в Узбекистане и обнаружили, что приезд в Россию на год и более делает мигрантов менее законопослушными. Закон - это как религия в странах Центральной Азии, не меньше, чем ислам. Законопослушание очень важно для них. А те, кто ездит в Россию на срок больше года, начинают презирать закон. Они начинают думать, что все можно решить деньгами. Вот этот культ будет расти. В России будут находиться исключительно незаконопослушные мигранты. Потому что Россия хочет, чтобы мигранты совершали преступления - давали взятки, - уверена юрист и правозащитница Валентина Чупик. .