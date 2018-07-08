Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

"Нулевая терпимость". Эфир в 21:05

Каково будущее миграции?

Политика "нулевой терпимости" к нелегальным мигрантам, объявленная администрацией Дональда Трампа, новые ограничения на прием беженцев в Евросоюз и полной бойкот миграционной политики ЕС Восточной Европой - устал ли Запад от миграции и замыкается ли за новым железным занавесом? И как на этом фоне выглядит миграционная политика России?

Гости программы: Мария Золотухина, доцент кафедры социологии и социальной антропологии Московского государственного университета дизайна и технологии, и Дмитрий Полетаев, директор Центра миграционных исследований. Эфир в 21:05.

  • 16x9 Image

    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG