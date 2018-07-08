"Нулевая терпимость". Эфир в 21:05

Политика "нулевой терпимости" к нелегальным мигрантам, объявленная администрацией Дональда Трампа, новые ограничения на прием беженцев в Евросоюз и полной бойкот миграционной политики ЕС Восточной Европой - устал ли Запад от миграции и замыкается ли за новым железным занавесом? И как на этом фоне выглядит миграционная политика России?

Гости программы: Мария Золотухина, доцент кафедры социологии и социальной антропологии Московского государственного университета дизайна и технологии, и Дмитрий Полетаев, директор Центра миграционных исследований. Эфир в 21:05.