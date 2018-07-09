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Мундиаль без Путина – Путин без мундиаля

Владимир Путин в Парке футбола на Красной площади Москвы. 28 июня 2018 года

Чем закончится встреча Путина и Трампа, чемпионат мира и другие события последних дней? Обсудим сегодня в 19:05 со Станиславом Белковским.

Телефон прямого эфира: 8-800-200-22-12

Ведущий: Леонид Велехов

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