Мундиаль без Путина – Путин без мундиаля

Чем закончится встреча Путина и Трампа, чемпионат мира и другие события последних дней? Обсудим сегодня в 19:05 со Станиславом Белковским.
Телефон прямого эфира: 8-800-200-22-12
Ведущий: Леонид Велехов
Чем закончится встреча Путина и Трампа, чемпионат мира и другие события последних дней? Обсудим сегодня в 19:05 со Станиславом Белковским.
Телефон прямого эфира: 8-800-200-22-12
Ведущий: Леонид Велехов
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