В Крыму для "диверсанта" Панова запросили 10,5 лет строгого режима

В верховном суде аннексированного Россией Крыма прокурор запросил 10,5 лет колонии строгого режима для Евгения Панова - гражданина Украины, обвиняемого ФСБ в подготовке терактов.

Евгений Панов был задержан ФСБ в августе 2016 года. Тогда спецслужба заявила о предотвращении в Крыму терактов против инфраструктуры полуострова. Теракты, по версии следствия, планировало организовать главное управление разведки Минобороны Украины, а одним из организаторов диверсионной группы из семи человек, якобы заброшенной Украиной на территорию Крыма, следователи посчитали Панова.

Министерство обороны Украины назвало это провокацией российских спецслужб. Сам Панов вины также не признает. Его дело слушается в закрытом режиме.

В феврале этого года суд уже приговорил одного из участников "диверсионной группы", Андрея Захтея, к 6,5 годам колонии колонии строгого режима.

Ранее и Панов, и Захтей неоднократно заявляли о примененных к ним пыткам.

Оглашение приговора Панову назначено на 10 часов утра 13 июля.