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Борис Джонсон ушёл с поста главы МИД Великобритании

Борис Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Он выразил несогласие с политикой премьер-министра Терезы Мэй по ведению переговоров с Европейским Союзом о выходе королевства из Евросоюза

Кто сменит Джонсона на посту главы МИД пока не сообщается.

7 июля газета The Times писала, что глава правительство пообещала отправить в отставку Джонсона и других министров, если они откажутся принять ее план по выходу из Евросоюза.

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