Джереми Хант назначен новым главой МИД Великобритании

Новым министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

О назначении 51-летнего консерватора Джереми Ханта на должность главы британского МИД Тереза Мэй объявила вечером 9 июля.

За несколько часов до этого стало известно об отставке Бориса Джонсона, выразившего несогласие с "мягким" вариантом Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник "Брекзита".

6 июля британский кабинет министров согласовал коллективную позицию по будущим переговорам с Евросоюзом. По его итогам Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС. Джонсон выразил несогласие с этой позицией. По его словам, "Брекзит" должен был стать шансом вести дела по-другому, стать стране более гибкой и динамичной и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, глобальной экономики. "Эта мечта умирает, задыхаясь в бессмысленных сомнениях в самих себе", - написал Джонсон в письме премьер-министру Терезе Мэй.

Мэй пока никак не объяснила решение о назначении Ханта на главный внешнеполитический пост в стране. Джереми Хант вошел в правительство в 2010 году и стал курировать Олимпиаду. С 2012 года и по настоящее время он был министром здравоохранения. Ханта неоднократно критиковали за неудовлетворительную работу системы здравоохранения в Великобритании.