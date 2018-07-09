Борис Джонсон: "Мечта о Брекзите умирает от неуверенности в себе"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявивший 9 июля о своей отставке, обратился с письмом к премьер-министру Терезе Мэй, в котором сформулировал своё отношение к переговорам о Брекзите. Джонсон предупреждает, что в случае принятия плана так называемого "мягкого Брекзита", приверженцем которого является Мэй, Британия может оказаться в статусе "колонии".

Джонсон утверждает, что пытался поддержать позицию премьера, высказанную в минувшую пятницу на совещании в резиденции Чекерс, но пришёл к выводу, что не может согласиться с концепцией "мягкого Брекзита". На референдуме за выход Британии из ЕС избиратели проголосовали за возможность свободно следовать своим чаяниям и надеждам, максимально пользуясь возможностями открытой экономики, обращённой к внешнему миру. "Но эта мечта умирает, удушаемая неверием в собственные силы", пишет Джонсон.

По его словам, план Мэй можно сравнить с "полу-Брекзитом", при котором обширные отрасли экономики останутся блокированными "в тисках системы ЕС и без возможности контролировать эту систему".

Борис Джонсон выразил гордость за свою службу на посту главы МИД в правительстве Мэй. Он высказал похвалу работникам британской дипломатической службы. По его словам, в последние месяцы эти люди увидели, как много друзей у Великобритании – когда 28 правительств выслали из своих стран российских дипломатов, протестуя против попытки убийства Скрипалей.