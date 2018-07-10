Экологи обвиняют нефтекомпанию в массовой гибели рыбы на Сахалине

Причиной массовой гибели рыбы на Сахалине в прошлом месяце стал острый дефицит кислорода, вызванный ремонтными работами на нефтепроводе компании "Эксон Нефтегаз Лимитед". К такому выводу пришли сотрудники Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также активисты "Экологической вахты Сахалина". Об этом написал в фейсбуке руководитель организации Дмитрий Лисицын.

В середине июня экологи сообщили, что на северо-западном берегу залива Пильтун местные жители обнаружили большое количество мертвой рыбы – всего около 450 тонн тихоокеанской сельди.

По данным экологов, с конца прошлого года оператор шельфового нефтегазового проекта "Сахалин-1" компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" ("дочка" американской ExxonMobil) ремонтировала нефтепровод, наморозив для этого на льду залива специальную ледовую дорогу шириной в 30 метров и толщиной до нескольких метров. Дорога, по словам активистов, "села" на дно и превратилась в ледовую дамбу.

Версию "Экологической вахты Сахалина" подтверждают космические снимки со спутников, показывающие, что примерно до середины мая "дамба" перекрывала главный фарватер залива Пильтун. Ледовая дамба и песчаная насыпь от временного причала, по мнению экологов, серьезно снизили приток свежей морской воды в залив и вызвали аномальный недостаток кислорода, из-за чего и погибла рыбы.