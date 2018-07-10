Волонтеров штаба Навального в Приморье преследует полиция

Во Владивостоке во вторник утром сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД пытались прорваться в квартиру волонтера штаба Навального. По словам координатора штаба Владимира Дубовского, после митинга против пенсионной реформы полицейские преследуют 4 местных активистов.

Активистам оперативники представляются как"уголовный розыск", однако, сотрудников "центра Э" волонтеры штаба Навального давно знают в лицо. Активисты не открывают, так как у полицейских нет ордера, рассказал Дубовский редакции "Сибирь.Реалии".

1 июля во Владивостоке, как и во многих других российских городах, прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный штабом оппозиционного политика Алексея Навального. Акция во Владивостока не была согласована. Тем не менее, её участники прошли колонной от площади у вокзала до здания Пенсионного фонда России с криками "Нет повышению пенсионного возраста". Задержаний во время акции не было.

Сам Дубовский во вторник был вызван на допрос к следователю по делу об оскорблении представителя власти. Координатора владивостокского штаба Навального задержали 12 июня на конференции "Открытой России". Позже суд приговорил его 15 суткам административного ареста за якобы неподчинение требованиям полиции,. Теперь ему инкриминируют оскорбление.