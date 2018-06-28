Координатора штаба Навального во Владивостоке арестовали из-за песни

Во Владивостоке координатора штаба Навального Владимира Дубовского арестовали из-за песни, размещенной на его странице в социальной сети. Его признали виновным в распространении экстремистских материалов, причем о какой композиции идет речь, неизвестно. По решению Первореченского районного суда он проведет 8 суток в спецприемнике. Об этом сообщает telegram-канал местного штаба политика.

Главу штаба задержали накануне на выходе из спецприемника, в котором Дубовский провел 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции.

Сторонники оппозиции считают, что арест Дубовского связан с предстоящими акциями протеста против повышения пенсионного возраста, который организует местный штаб. По их информации, следственный комитет завел на координатора уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти.

12 июня гражданские активисты были задержаны во время учредительной конференции отделения "Открытой России" во Владивостоке. По словам свидетелей, полицейские ворвались в зал гостиницы "Экватор" и "вели себя жестко: применяли силу, хамили". Свои действия они объяснили расследованием "какого-то правонарушения", после чего попытались забрать личные вещи участников конференции, из-за чего возникла драка. Задержанные провели ночь в отделении полиции. Одна из активисток написала заявление на действия сотрудников МВД, которые посчитала противоправными.

Позже несколько человек были арестованы и оштрафованы. В частности, координатора регионального штаба Навального Владимира Дубовского признали виновным в нарушении административного кодекса и неповиновении требованиям сотрудников полиции.

По данным Международной правозащитной организации "Агора", только за последний год в России более 400 человек были осуждены за публикации в интернете, при этом 43 из них были приговорены к реальному лишению свободы.​