Кремль назвал "русофобией" сравнение российских властей с мафией

В Кремле прокомментировали слова сенатора США Джона Кеннеди, который после визита в Москву сравнил российские власти с мафией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление проявлением "стереотипов" и "русофобии".

"Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением", – заявил Песков. При этом он подчеркнул, что ему "трудно понять такие слова", поскольку он не знает, "в каком контексте они были сказаны".

Делегация американских сенаторов находилась в Москве с 30 июня по 4 июля. За это время конгрессмены провели несколько встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В Кремле заявляли, что "весьма удовлетворены" визитом американских чиновников.

Сами конгрессмены позднее заявили, что ни одна из встреч в Москве не была легкой или приятной, а Кремль исказил суть дискуссий, во время которых обсуждались аннексия Крыма, война в Донбассе, конфликт в Сирии и вмешательство России в американские выборы. Сенатор Джон Кеннеди заявил, что иметь дело с Кремлем – все равно что "иметь дело с мафией".

"В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии. Их философия – это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор", – добавил сенатор.