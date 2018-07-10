Федерация футбола Украины пообещала компенсировать штраф Вукоевичу

Руководство федерации футбола Украины приняло решение компенсировать скауту сборной Хорватии Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за ролик, в котором Вукоевич посвящает победу хорватов над Россией киевскому "Динамо" и Украине. Об этом в эфире телеканала "112" заявил глава ФФУ Андрей Павелко. "Мы также готовы предложить ему работу в федерации футбола Украины и оказать юридическую и материальную помощь в случае апелляции", — сказал он, поблагодарив Вукоевича "за его позицию".

Вместе с тем, Павелко отказался комментировать решение ФИФА, сославшись на то, что сам является членом контрольно-дисциплинарного комитета организации.

7 июля в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии обыграла команду России. После матча в инстаграме Огнена Вукоевича появилось видео, на котором он посвящает победу киевскому "Динамо" и Украине, а автор одного из голов в ворота российской сборной, защитник Домагой Вида, восклицает "слава Украине!". В прошлом оба хорвата выступали за киевское "Динамо".

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков в соответствии с регламентом ФИФА, по которому "матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться в качестве платформы для политических заявлений". В свою очередь Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы со сборной. Домагою Виде было вынесено предупреждение.

Позднее появилось другое видео, на котором Домагой Вида с бутылкой пива в руке передает привет своим сербским друзьям – владельцем ресторана "Белград" в Киеве, и также восклицает "слава Украине!". Рядом с Видой находится один из тренеров сборной Хорватии Ивица Олич. В ФИФА заявили, что изучают это видео.

В полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии сыграет со сборной Англии. Матч пройдет 11 июля на стадионе в Лужниках в Москве.