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Федерация футбола Украины пообещала компенсировать штраф Вукоевичу

Президент ФФУ Андрей Павелко во время заседания Верховной рады Украины, 10 июля 2018 года.

Руководство федерации футбола Украины приняло решение компенсировать скауту сборной Хорватии Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за ролик, в котором Вукоевич посвящает победу хорватов над Россией киевскому "Динамо" и Украине. Об этом в эфире телеканала "112" заявил глава ФФУ Андрей Павелко. "Мы также готовы предложить ему работу в федерации футбола Украины и оказать юридическую и материальную помощь в случае апелляции", — сказал он, поблагодарив Вукоевича "за его позицию".

Вместе с тем, Павелко отказался комментировать решение ФИФА, сославшись на то, что сам является членом контрольно-дисциплинарного комитета организации.

7 июля в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии обыграла команду России. После матча в инстаграме Огнена Вукоевича появилось видео, на котором он посвящает победу киевскому "Динамо" и Украине, а автор одного из голов в ворота российской сборной, защитник Домагой Вида, восклицает "слава Украине!". В прошлом оба хорвата выступали за киевское "Динамо".

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков в соответствии с регламентом ФИФА, по которому "матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться в качестве платформы для политических заявлений". В свою очередь Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы со сборной. Домагою Виде было вынесено предупреждение.

Позднее появилось другое видео, на котором Домагой Вида с бутылкой пива в руке передает привет своим сербским друзьям – владельцем ресторана "Белград" в Киеве, и также восклицает "слава Украине!". Рядом с Видой находится один из тренеров сборной Хорватии Ивица Олич. В ФИФА заявили, что изучают это видео.

В полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Хорватии сыграет со сборной Англии. Матч пройдет 11 июля на стадионе в Лужниках в Москве.

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