Хорватия отстранила члена футбольной сборной из-за видео про Украину

Член тренерского штаба сборной Хорватии по футболу Огнен Вукоевич отстранен от работы на Чемпионате мира в России. Он больше не входит в состав делегации и лишен аккредитации на турнир, сообщает сайт Футбольной федерации Хорватии.

Хорватская сторона принесла извинения российской публике за действия членов сборной.

7 июля сборная Хорватии выиграла у сборной России в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Чемпионата мира. После игры защитник хорватской сборной Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич опубликовали в социальных сетях видео, на котором футболист кричит: "Слава Украине!" Вукоевич на видеоролике говорит: "Эта победа для "Динамо" и Украины... Вперед, Хорватия!"

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) вынес Виде предупреждение за "неспортивное поведение, противоречащее принципам fair-play".