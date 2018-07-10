Таиландское чудо. Кто и как спас из затопленной пещеры 12 детей

На севере Таиланда из затопленной горной пещеры Тхам Луанг 10 июля были извлечены последние четверо из 12 школьников и их учитель. Все они были заблокированы там поднявшейся в результате ливней водой с 23 июня. Этот успех стал результатом сложнейшей операции, проведенной местными и иностранными военными при важном участии дайверов-добровольцев из многих стран мира. Все дети госпитализированы, они истощены, некоторые страдают от легочной инфекции. Однако в целом они находятся в хорошем физическом состоянии, с учетом времени, проведенного ими в пещере в условиях отсутствия нормальной атмосферы, света, питания, средств гигиены, пониженной температуры и сложнейшего пути назад на поверхность. Имена детей не разглашаются. Власти Таиланда до сих пор строжайше запрещают журналистам приближаться к месту проведения операции, а всем участникам – ее комментировать. Дрон одной из местных телекомпаний, снимавший происходящее с воздуха, был сбит, а съемочную группу задержала полиция.

Всего в спасении детей и их тренера участвовали более тысячи человек, из них 90 – профессиональные военные и гражданские дайверы. На севере Таиланда в июле начинается сезон мощнейших тропических муссонов, и местные власти постоянно повторяли, что ведут борьбу за жизни 12 детей из местной футбольной команды "Дикие кабаны" и их 25-летнего тренера с водой и временем – в случае новых дождей участок пещеры, где они находились все это время на возвышении, могло затопить полностью.

Тхам Луанг – пещера с многочисленными сталактитами и сталагмитами, туристическая достопримечательность провинции Чианграй в окрестностях знаменитой горы Дой Нанг Ной, боковые ветви которой расходятся на много километров в разные стороны. 23 июня, когда дети с учителем отправились в поход в пещеру, чтобы отпраздновать день рождения одного из мальчиков, начался сильный дождь, полностью затопивший все выходы и доступ к внутренним галереям. Люди, отправившиеся на поиски пропавших, обнаружили у входа в Тхам Луанг некоторые их вещи, после чего началась колоссальная операция по спасению детей, поддержанная правительством и освещавшаяся журналистами всего мира. Таиландские военные, аквалангисты и спелеологи привлекли к работе также военных и гражданских специалистов из США, России, Украины, Великобритании, Австралии, Китая, Японии, Бельгии, Израиля, Лаоса и других государств. Очень многие дайверы и производители спортивного снаряжения, особенно специализирующиеся в сложном кейв-дайвинге (то есть в погружениях в пещерах) предложили свои профессиональные услуги и оборудование добровольно, самостоятельно прибыв на север Таиланда.

Спустя девять дней британские аквалангисты, при помощи остальных военных и специалистов, подготовивших для них проходы под водой, нашли 13 пропавших живыми на выступающей скале в одной из дальних галерей, примерно в 4 километрах от основного входа в пещеру. Еще через день им удалось доставить еду, лекарства, фонари, баллоны с кислородом и одеяла. Спасатели начали сразу откачивать воду из пещеры, и, пока не пошли новые дожди, ее уровень понижался каждый час на один сантиметр. Однако потом, несмотря на их усилия, он стал повышаться в среднем на три-четыре сантиметра в час.

Незатопленный участок пещеры, в котором оказались потерявшиеся люди, довольно мал, и за это время из-за их дыхания там стал меняться состав воздуха, насыщаемого углекислым газом. 6 июля 2018 на пути к выходу, потеряв ориентацию в полной темноте в стремительном потоке холодной заиленной воды, погиб волонтер, бывший водолаз ВМС Таиланда Саман Кунан, доставлявший детям и учителю, а также спасателям, для подготовки операции, баллоны с кислородом. Потом в пещерную камеру, где находились дети и учитель, дайверы сумели проложить трубопровод, по которому кислород закачивался под давлением.

Руководители спасательной операции с самого начала предложили три ее сценария. Первый, самый пассивный, предполагал, что дети и тренер с помощью поддержки извне, припасов и доплывших к ним военных врачей, будут дожидаться конца сезона дождей, когда вода в пещере начнет убывать естественным путем и они смогут сами добраться до выхода. Реализация этого плана могла занять несколько месяцев. Однако вода прибывала стремительно, воздух внутри становился все более тяжелым для дыхания, и спасатели поняли, что ждать нельзя. Второй вариант предусматривал бурение нового входа в пещеру или шахт сверху над ней, сквозь которые можно было бы поднять по одному пострадавших в специальных капсулах. Были пробурены три отверстия, одно из которых глубиной почти 400 метров. Но затем от этого плана было решено отказаться, когда выяснилось, что далее находится толстый слой гранита, который можно было пробить лишь микровзрывами – которые могли бы вызвать обвал в той части пещеры, где оставались дети и их учитель. Однако с помощью этих скважин инженерам удалось начать откачивать окрестные грунтовые воды и осушать близлежащие мелкие водоемы, чтобы затормозить дальнейшее затопление пещеры Тхам Луанг.

В результате у спасателей остался только один возможный, но крайне опасный вариант действий – обучить детей пользованию аквалангом и в сопровождении опытных дайверов по одному, после получения разрешения от их родителей, доставлять к выходу, причем под водой им приходилось впервые в жизни плыть около километра. При этом следовало учесть, что кейв-дайвинг – одна из самых опасных специализаций в мире подводного плавания даже для взрослых специалистов, которые обучаются мастерству пещерных погружений годами. К тому же спасателям недоставало многих деталей водолазного оборудования, подходящих по размерам для детей.

Как ни удивительно, все дети, самому младшему из которых исполнилось 12, а старшему 16, несмотря на страх, истощение и эмоции, сумели справиться со всеми опасностями. Для сопровождения детей под водой были отобраны 5 самых опытных дайв-мастеров из элитного подразделения ВМС Таиланда "морские котики", и 13 добровольцев-иностранцев. По пути для них заранее были проложены так называемые "ходовики", то есть веревки, прикрепленные к стенам в проходах, для ориентировки в темноте и сопротивления потоку воды в условиях нулевой видимости, устроены пункты остановок для отдыха и сложены запасные баллоны с кислородом.