В Таиланде началась завершающая стадия спасения подростков

Глава штаба по спасению детской футбольной команды, застрявшей вместе с тренером в затопленной пещере на севере Таиланда, Наронгсак Осоттханакон сообщил о начале третьей, завершающей стадии операции по освобождению подростков. Об этом сообщают агентства новостей во вторник.

Спасатели приступили к эвакуации из пещеры Кхао Луанг оставшихся четырех детей из местной школьной футбольной команды и их 25-летнего тренера. Группа из 19 водолазов направилась в подземелье в 10:08 по местному времени.

Бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, который руководит операцией, сообщил, что несмотря на временами сильный дождь, уровень воды в пещере остается приемлемым для проведения спасательных работ.

Застрявших в полузатопленной тайской пещере подростков нецелесообразно эвакуировать с помощью микросубмарины, предоставленной предпринимателем Илоном Маском. Об этом заявил глава координационного центра спасательной операции Наронгсак Осоттханакон, пишет The Guardian. Ранее Маск сообщил в твиттере, что привез микросубмарину в Таиланд.