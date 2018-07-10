Отток капитала из России вырос на 32% за полгода

Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2018 года вырос на 32%, сообщается в отчете Центрального банка России. С января по июнь из страны частным сектором выведено 17,3 миллиардов долларов, в то время как за аналогичный период прошлого года - 14,4 миллиардов.

По прогнозу ЦБ, отток капитала из России в 2018 году при среднегодовой цене нефти $ 67 за баррель ожидается на уровне 30 миллиардов долларов.

Также в отчете отмечается, что прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2018 года составили 7,3 миллиардов долларов, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года (17,5 миллиардов).