В ЕСПЧ подана первая жалоба на закон "о нежелательных организациях"

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, подвергшийся преследованию по закону "о нежелательных организациях", подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщили в клубе юристов НКО. "Это первая жалоба в ЕСПЧ от некоммерческой организации на закон о нежелательных организациях, - рассказал руководитель юридической службы Макс Оленичев, представляющий интересы фонда Рылькова. В жалобе, как пояснил он, заявлено о том, что закон о "нежелательных организациях не отвечает требованиям качества закона в части предсказуемости его применения, а также подавляет право фонда на свободу выражения мнений, распространение прогрессивной информации и является формой давления на свободу ассоциаций".

Осенью 2017 года ФСБ России обнаружила на сайте фонда ссылку на фонд "Открытое общество" (так называемый фонд Сороса, признанный нежелательной организацией), размещенную в июне 2011 года, и направила в прокуратуру Москвы информацию об этом. На основании поручения последней, межрайонная прокуратура Хорошевского района возбудила административное дело по статье "осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной". 13 ноября 2017 фонд Рылькова был оштрафован на 50 тысяч рублей.

"В ходе рассмотрения дела в российских судах ни прокуратура, ни суд не смогли объяснить, каким образом фонд Рылькова распространял информационные материалы о "нежелательной организации", если ссылка на фонд Сороса была размещена 7 лет назад, а нежелательной организацией он стал только 2,5 года назад", - поясняет Макс Оленичев.

Закон "о нежелательных организациях" вступил в силу 3 июня 2015 года. Согласно нему генеральная прокуратура России может вынести решение о том, что "деятельность иностранной или международной неправительственной организации представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства" и признается на территории России "нежелательной". Далее Минюст включает такую организацию в публичный перечень. С этого момента запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ и Интернет, издаваемые этой организацией.

Сейчас в перечне - 14 иностранных и международных организаций, в том числе фонд "Открытое общество", движение "Открытая Россия", Институт современной России и другие.

Фонд имени Андрея Рылькова был создан в июне 2009 года. Он "осуществляет деятельность, направленную на способствование развитию наркополитики, основанной на гуманности, терпимости, защите здоровья, достоинства и прав человека" и выступает за внедрение в России заместительной терапии при лечении накротической зависимости.