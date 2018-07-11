В Госдуме предложили сажать за отказ удалять "незаконную информацию"

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержит поправки о наказании – вплоть до лишения свободы - за отказ опровергнуть или удалить "незаконную информацию" - данные, которые суд признает порочащими честь, экстремистскими или вредными для детей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.

Депутаты предлагают лишать свободы сроком до одного года тех, кого до этого уже дважды за год штрафовали за отказ от исполнения соответствующих решений суда.

​По действующему законодательству, за подобное нарушение грозит штраф до 2,5 тысячи рублей для физических лиц и до 70 тысяч рублей для юридических лиц.

В апреле Государственная дума России приняла в третьем окончательном чтении закон, разрешающий судебным приставам блокировать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, "порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию".

В мае 2017 года миллиардер Алишер Усманов, упомянутый в фильме Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", выиграл суд у основателя ФБК Алексея Навального. Он потребовал удалить порочащие его сведения.Навальный отказался выполнять решение суда, фрагменты фильма не удалены до сих пор.