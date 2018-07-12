В Министерстве сельского хозяйства РФ обещают доработать законопроект "Об обязательном маркировании и учете животных", опубликованный в июне этого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, присланном в ответ на запрос Радио Свобода. Ранее проект подвергся критике не только независимых экспертов, но и государственных органов. Законопроект, вышедший 9 июня, предусматривал, что в России должны быть зарегистрированы и учтены все сельскохозяйственные и домашние животные, в том числе крупный рогатый скот, лошади, верблюды и олени, а также кошки, собаки, пчелы и рыбки.

В пояснительной записке к проекту уточнялось, что "указанные процессы направлены на обеспечение последующей прослеживаемости животных и продуктов животноводства по принципу "от фермы до прилавка". Необходимость прослеживать путь "от фермы до прилавка" кошек и собак пока не обоснована.

Согласно поправкам к закону "О ветеринарии", все рожденные в России или ввезенные в страну животные из определенного законом перечня должны быть маркированы и поставлены на учет до конца 2023 г. Учет будет вводиться поэтапно: свиней – с июля 2019 г., крупного рогатого скота – с сентября 2019 г., мелкого рогатого скота – с августа 2020 г., верблюдов – с февраля 2021 г., лошадей, ослов, мулов и лошаков – с июля 2021 г., домашней птицы – с апреля 2022 г., пушных зверей и кроликов – с июля 2022 г., пчел – с мая 2023 г., рыб и других водных животных – с июля 2023 г. Из домашних животных маркировать надо будет кошек и собак, их начнут ставить на учет с декабря 2023 г.

Оптовая стоимость пластмассовой бирки составит 12–18 руб., установка электронного чипа или одной бирки обойдется в 50–70 руб. По оценкам Минсельхоза, для маркировки только крупного рогатого скота в фермерских хозяйствах необходимо более 3 млрд руб.

Законопроект о маркировке разработан согласно поручению президента от сентября 2015 года, отмечается в пояснительной записке. Такая система необходима для обеспечения в стране ветеринарной безопасности, а также отслеживания животных и продуктов животноводства.

Минэкономразвития не поддержало предложенный министерством сельского хозяйства законопроект о маркировке животных, говорится в сообщении ведомства.

"Указанный законопроект ранее поступал в Минэкономразвития России на согласование. По документу неоднократно направлялись замечания. По итогам последнего рассмотрения законопроект не был согласован в связи с наличием ряда замечаний", – сообщила пресс-служба МЭР. Основная претензия министерства – недостаточно подробно описанный механизм маркировки.

"Механизм учета и маркировки прописан в документе недостаточно подробно. Это может привести к затруднениям в практической реализации. Также имеются разногласия по вопросу о том, должна ли возлагаться на владельца животных обязанность по предоставлению сведений, необходимых для учета животных. Решение указанных вопросов будет осуществляться в правительстве РФ", –​ отмечают в МЭР.

По мнению экспертов антикоррупционного центра партии "Яблоко", законопроект содержит коррупционные риски: он "открывает чрезмерно широкую свободу подзаконного нормотворчества и вводит обременительные требования для граждан и организаций". Если документ будет одобрен в таком виде, сотрудники ветеринарной службы смогут проводить выездные проверки в домах людей, что противоречит закону. Об этом Радио Свобода рассказал юрист партии "Яблоко" Алексей Карнаухов:

Законопроект не учитывает высокий уровень бедности в стране, непонятно, как маркировать ульи или аквариумы

– Правила маркирования и учета в законе не описаны. Их будет придумывать и реализовывать Минсельхоз и подведомственные ему госорганы. Такая широкая свобода нормотворчества – коррупциогенный фактор. Как и введение трудновыполнимых требований: маркировать аквариумы с рыбками и сдавать произвольный пакет документов, который определят сами чиновники. Кроме того, законопроект не учитывает расходы федерального бюджета на создание информационной системы учета животных и высокий уровень бедности в стране. Проблема в том, что его требования трудновыполнимы: непонятно, как маркировать ульи или как маркировать аквариумы, если их можно просто сменить, и это ничего не говорит о количестве содержащихся там животных.

Необходимость повального чипирования животных Минсельхоз обосновывает тем, что станет возможно "проследить их путь от фермы до прилавка". При этом совершенно непонятно, при чем тут домашние животные – кошки и собаки. Дискуссии об их маркировании ведутся давно, и многие владельцы животных уже это делают. Но как государство проверит всех животных на предмет чипирования, сомневается Алексей Карнаухов:

К тем, кто не чипирует животное, будут применяться санкции, ветеринарный надзор будет приезжать к вам домой

– Если закон будет принят в таком виде, то вы будете просто обязаны это сделать, и к тем, кто не чипирует животное, будут применяться санкции. Более того, по этому законопроекту происходит, по сути, нарушение прав граждан в том смысле, что министерство сельского хозяйства хочет разрешить своим подведомственным структурам проводить выездные инспекции, проверки и не уведомлять об этом граждан. Но если проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей еще можно как-то обосновать, то на каком основании ветеринарный надзор будет приезжать домой к гражданам и проверять, маркирована ли кошка? Вот это неясно. Министерство сельского хозяйства делает ошибочную ссылку на закон, который эти вопросы вообще не регулирует. И невозможно установить сейчас, по действующему законодательству, такую обязанность граждан – впускать к себе домой ветслужбы и позволять проводить эти проверки. Если есть какие-то технические сложные вопросы с пчелами и их можно обсуждать, то базовые вопросы по защите прав граждан по антикоррупционным требованиям здесь не соблюдаются, – полагает эксперт.

Кроме того, юристов смущает, что чипирование будет проводиться за счет самих граждан. Если с городскими кошками-собаками еще понятно, то чипирование сельскохозяйственных животных будет непосильной ношей для деревенских жителей, многие из которых в России живут в нищете:

Внедрять это приказным методом – неправильно

– Мы говорим о том, что закон трудновыполним из-за высокого уровня бедности в стране. Скажем, в Германии чипирование животных будет более приемлемым для населения в плане доходов, а в России это будет большой проблемой, особенно в регионах. Соответственно, в этом законопроекте сам посыл – проверять наличие животных, их численность, состояние домашних животных, и чтобы у владельцев была возможность найти потерянную кошку, если у нее будет вживлен чип, – теоретически, наверное, это правильно, но вопрос в том, что внедрять это приказным методом, заставлять людей, возлагать на них соответствующие расходы – это неправильно. Там есть еще коррупциогенные факторы. К примеру, Министерство сельского хозяйства будет на основании собственных правил устанавливать порядок проведения всех проверок, порядок маркировки, порядок чипирования и так далее. Это напрямую запрещается законодательством об антикоррупционной экспертизе. В условиях, когда у органов госвласти широкие дискриминационные полномочия, они могут принимать решения по своему усмотрению, и в данном случае устанавливают эти правила, устанавливают саму процедуру, как они сами посчитают нужным. В законе должны быть четко прописаны права граждан, их обязанности, процедура выполнения закона, список документов, сроки и так далее. Здесь ничего этого нет, – говорит Алексей Карнаухов.

Радио Свобода направило запрос в Минсельхоз РФ с просьбой прокомментировать основные претензии к законопроекту. Пресс-служба ведомства прислала пресс-релиз, в котором разъяснила терминологию закона:

"Маркирование представляет собой прикрепление к телу животного, нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник и другие), электронных (микрочип, болюс и другие) или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации, и в случаях, установленных ветеринарными правилами маркирования и учета животных, – нанесение визуальных средств идентификации на сооружение, предмет, приспособление (улей, садок, аквариум, террариум, инсектариум) или помещение, где содержится группа животных".

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, "учет животного осуществляется путем представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии информации о маркированном животном в соответствии с ветеринарными правилами маркирования и учета животных с присвоением животному (группе животных) уникального буквенно-цифрового идентификационного номера, который сохраняется в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии. Маркирование животных осуществляется владельцами животных за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц".

Учет животных, по данным ведомства, будет производиться на выбор либо их владельцами, либо сотрудниками ветеринарной службы, и будет осуществляться безвозмездно. Законопроект предусматривает упрощение процедуры внеплановых выездных проверок при возникновении угрозы или вреда жизни, здоровью граждан, а также вреда животным, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Сколько вообще животных в России? По данным сельскохозяйственного ведомства, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составляет 18,751 млн голов, свиней – 22,027 млн, овец и коз – 24,842 млн, лошадей – 1,381 млн, северных оленей – 1,65 млн голов.

Скорее всего, самым дорогим средством маркировки станет чипирование. Например, в Амурской области, где обязательное чипирование собак введено с 2014 года, услуга в государственных ветслужбах стоит около 500 рублей, у частных ветеринаров – 800. Штраф за невыполнение для граждан составляет 500–1000 рублей, для должностных лиц – 3–5 тысяч, юридических лиц – 10–20 тысяч рублей. Как пишут местные СМИ, самыми дисциплинированными оказались владельцы породистых собак. А вот жители сел предписание выполняют неохотно – говорят, что на чипирование дворовых собак у них нет денег.

Чипировать домашних животных в России начали еще в 2004 году. С этого времени вступил в силу регламент Европарламента, по которому домашние животные (собаки, кошки и хорьки), путешествующие через границы Европейского союза, должны быть идентифицированы микрочипом либо отчетливым клеймом. В этом же году была создана Всероссийская база данных чипированных животных ANIMAL-ID, которая является частью системы международного поиска идентифицированных животных. О том, как она работает, можно почитать здесь.

Зоозащитница Виктория Павленко полагает, что добросовестные хозяева домашних кошек и собак давно чипировали своих питомцев. Но есть много людей, которые по разным причинам этого не делают. И если им будет грозить штраф за то, что их животное живет без чипа, они просто от него избавятся, выкинут на улицу.

Президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова также поддерживает идею чипирования кошек и собак, но подчеркивает, что маркирование сельскохозяйственных животных должно вестись этичными методами – без выжигания маркировочного клейма:

Проблема с бездомными животными существует, потому что в стране не контролируется разведение животных

– Чипирование кошек и собак – нужный момент в общей концепции решения проблемы бездомных животных, но это не может быть отдельным пунктом, здесь нужен целый комплекс действий. Проблема с бездомными животными существует, потому что в стране не контролируется разведение животных. Есть разведенцы двух типов, абсолютно неподконтрольные: те, кто плодит животных ради бизнеса, так называемые группы заводчиков, которые распространились до неимоверных масштабов с приходом 90-х, а вторая группа – те, кто делают это по причине недомыслия, обычные граждане. Тысячи граждан ежедневно плодят просто огромное количество животных. Вот здесь, как во всем мире, должны быть экономические рычаги – налог за нестерилизованное животное. Этот налог не платит никто, если не усугубляется проблема, и все очень легко решается. Берешь животное из приюта – помогаешь городу в решении проблемы, не платишь налоги. Берешь животное, но не стерилизуешь его – платишь налоги. Занимаешься разведением как бизнесом – платишь огромные налоги, – считает Ирина Новожилова.

По ее мнению, в России необходимо также организовать единый реестр, в котором были бы собраны сведения обо всех животных:

– Для чего это нужно? У нас животному должен быть установлен чип, а еще лучше – проведена генетическая паспортизация. Во-первых, если животное потерялось, мы его легко найдем по этому чипу. Если животное выброшено владельцем, мы также отследим его судьбу. Если животное, совсем крайний случай, убито владельцем, мы можем его найти и уже возбудить уголовное дело. И наконец, четвертый пункт, это важно при перемещении животного за рубеж. Когда есть общая база, в том числе и о прививках, которые животному сделаны, не нужно повторно в других странах нарываться на какие-то препоны.

Согласно законопроекту Минсельхоза, всем российским животным будет присваиваться 15-значный номер, к которому в электронной системе привяжут всю информацию о животном. Среди предлагаемых средств маркировки: чип, бирка, ошейник, татуировка, тавро, кольцо. Насколько этичными они являются, рассуждает Ирина Новожилова:

Мы столкнулись с тем, что чипы все-таки переставляют

– В любом случае самым этичным, самым прогрессивным и не дающим возможности фальсификаций методом будет генетическая паспортизация. Все можно будет определить по волосу животного. А вот что касается чипов, их все-таки, с чем мы столкнулись, переставляют, их можно переставить с трупа на живое животное, иногда по два чипа обнаруживают, если в потоке идет стерилизация животных. А уж что касается природоохранной сферы, то чипы здесь вообще не помеха нарушениям. Мы в расследовании с дельфинариями столкнулись с тем, что там по чипам все нечисто, поэтому мы ратовали за введение генетической паспортизации. И на стол в аппарате президента легла бумага из моих рук о том, что российские генетики готовы этим заниматься, помочь уйти от всех мошеннических схем. Пока отклика нет. Чипизация в сельском хозяйстве и какими методами она должна осуществляться – я тоже не понимаю. Из всего перечня там много неэтичных методов, вплоть до выжигания, клеймения. Есть такая процедура, но это страдание для животных, и клеймо заживает очень долго. Я думаю, что все эти попытки тормознуть этот закон, упираясь в какие-то его отдельные положения, это не более чем опять игра властей, и мы к этому уже привыкли. Движению за права животных в России 25 лет, и никаких внятных законов, защищающих животных, за это время не принято. Я так думаю, что при этой власти мы либо закон не увидим, либо это будет абсолютная фикция, – полагает Ирина Новожилова.