В Москве арестовали на 8 суток зоозащитника Юрия Корецких

Суд в Москве арестовал на восемь суток зоозащитника Юрия Корецких, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо". Активиста признали виновным в проведении несогласованной публичной акции.

Корецких задержали 14 июня. По словам активиста, сотрудники полиции подошли к нему, когда он просто шел по улице, и сказали, что задерживают его "по подозрению". Когда зоозащитник спросил, в чем именно его подозревают, полицейские ответили: "Потом объясним". Сам Корецких связывает свое задержание с акцией зоозащитников, которая должна пройти в четверг и в которой он хотел принять участие.

В ряде городов России в канун и после начала чемпионата мира по футболу прошли акции против убийства бездомных животных в городах, где проходят матчи. В Москве зоозащитники, включая Юрия Корецких, неоднократно приходили протестовать к министерству спорта.

Накануне в Екатеринбурге полицейские сорвали акцию протеста. Как сообщает URA.ru, они приехали домой к зоозащитникам и заставили их дать расписки "об отказе от экстремистской деятельности", пригрозив попаданием в "списки особого контроля". Активисты собирались выйти на городскую площадь, держа в руках мягкие игрушки.