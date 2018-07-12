В Турции 72 человека осуждены пожизненно за участие в беспорядках

Суд в Турции приговорил 72 человека к пожизненному заключению за участие в беспорядках в Стамбуле во время попытки государственного переворота в 2016 году.

По версии следствия, подсудимые участвовали в столкновениях на Босфорском мосту. Им были предъявлены обвинения "в преднамеренном убийстве гражданских лиц", которые прислушались к призыву президента Турции Эрдогана бросить вызов заговорщикам.

Попытка переворота в Турции, организованная частью вооруженных сил страны, была совершена в ночь на 16 июля 2016 года. Президент Эрдоган, успевший покинуть свою резиденцию, призвал турецких граждан выйти на улицы и противостоять мятежникам. В начавшихся столкновениях между сторонниками и противниками Эрдогана погибли более 200 человек, 43 из них – на Босфорском мосту в Стамбуле, который после провала переворота был переименован в "мост мучеников 15 июля".