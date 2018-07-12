Дональд Трамп назвал Владимира Путина соперником, но не врагом

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин является для него соперником, но не врагом. Так президент США ответил на вопрос журналиста, комментируя предстоящую в скором времени встречу с президентом России. "Он мне не друг – я не так хорошо его знаю, и он мне не враг – просто он президент России", – сказал Трамп.

Американский лидер при этом допустил, что Путин, возможно, станет ему другом, и выразил надежду, что встреча с российским президентом будет самой легкой во время его европейского турне. Трамп уточнил, что страны-союзники по НАТО рады предстоящей встрече лидеров двух стран.

Отвечая на вопрос о признании Крыма частью России, Трамп в очередной раз сказал, что аннексия полуострова произошла во времена президентского правления его предшественника Барака Обамы. "Позволил бы я такому случиться? Нет, не позволил бы. Что теперь будет происходить с Крымом, я вам сказать не могу. Но я не доволен ситуацией с Крымом", – подчеркнул Трамп.

Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят двустороннее сотрудничество, контроль над вооружениями, конфликт в Сирии, а также ситуацию на Украине.