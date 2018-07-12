Российский президент Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго в отношении стран, которые ввели санкционный режим против России после аннексии Крыма.

В документе, который был опубликован 12 июля на официальном портале правовой информации, говорится о том, что эмбарго продолжит действовать до конца следующего года. Как следует из текста документа, эти меры приняты "в интересах безопасности страны".

В апреле Владимир Путин поблагодарил население за то, что оно "с пониманием" отнеслось к продуктовым запретам.

Летом 2014 года Россия запретила ввоз некоторых продуктов из стран, которые поддержали санкции против Москвы. В "черном списке" оказались страны Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн.

Российские власти публично уничтожают "санкционную" еду, которую надзорные органы находят на прилавках российских магазинов. Это делается в соответствии с указом президента от 29 июля 2015 года. Накануне было объявлено, что в России за три года уничтожено более 25 тысяч тонн запрещенных продуктов.