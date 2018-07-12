СМИ: Facebook назвал 65 тысяч россиян "заинтересованными в госизмене"

Рекламные алгоритмы социальной сети Facebook пометили 65 тысяч россиян в качестве тех, кто интересуется "государственной изменой". Об этом сообщает The Guardian. По данным британской газеты, компания подвергла эту категорию населения риску политических репрессий со стороны властей.

Отмечается, что соцсеть не передает эту информацию третьим лицам, однако они ее могут получить. Для этого им достаточно разместить рекламу, направленную на "заинтересованных в госизмене" людей, и записать IP-адреса тех пользователей, которые кликнут на эти рекламные объявления, говорится в статье.

Администрация Facebook уже удалила эти сведения по просьбе журналистов. В руководстве соцсети признали, что "госизмена" действительно была добавлена в список интересов, однако пояснили, что компания имела в виду интерес к этому явлению как к историческому событию. Менеджеры Facebook сказали газете, что убрали эту категорию, когда поняли, что "госизмена" может также обозначать преступное деяние. В организации заверили, что задача Facebook состоит в том, чтобы люди видели рекламу, соответствующую их запросам.

Накануне стало известно, что российская Mail.ru Group разработала для Facebook сотни приложений, два из которых в течение пары недель имели доступ к данным пользователей.

В марте стало известно об утечке через компанию Cambridge Analytica данных 87 миллионов пользователей Facebook. Все это происходит на фоне продолжающегося в США расследования о вмешательстве России в американские выборы, в том числе и с использованием Facebook. Москва отвергает все обвинения.