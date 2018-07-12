Бывшего главу Каталонии экстрадируют в Испанию

Власти Германии выдадут бывшего главу правительства Каталонии Испании. Постановление об экстрадиции Карлеса Пучдемона в четверг, 12 июля, принял суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Основанием для передачи политика испанским властям стало обвинение в незаконном расходовании бюджетных средств. При этом суд не принял от испанской стороны материалы, которые, по мнению Мадрида, доказывали вину Пучдемона в подстрекательстве к мятежу. Таким образом, в Испании по этой статье судить политика не будут.

Экс-глава Каталонии бежал из Испании в Бельгию осенью 2017 года после референдума о выходе испанской автономии из состава королевства. На основании результатов голосования парламент автономии принял декларацию о независимости. Мадрид ее не признал и ввел в регионе прямое правление. Испанский Верховный суд выдал европейский ордер на арест Пучдемона и лишил политика и некоторых его соратников депутатских мандатов.

В конце марта Пучдемона задержали в Германии, однако выпустили под залог в размере 75 тысяч евро.