В Москве за год заболеваемость ВИЧ выросла на 20 процентов

В Москве за 2017 год число случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выросло на 20 процентов. Это следует из данных, опубликованных в ежегодном статистическом сборнике Министерства здравоохранения России, сообщает РБК.



В двух регионах рост случаев заболевания составил более 100 процентов. Почти 152 процента на Чукотке и 133 - в Туве.В Тамбовской области, республиках Марий Эл, Карелии и Ивановской области прирост составил от 50 до 66 процентов.

По мнению руководителя Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика Вадима Покровского, рост числа инфицированных ВИЧ отчасти можно объяснить улучшением качества исследований, но основная причина — в недостаточных мерах со стороны властей. Правительство, по его словам, не уделяет достаточного внимания регионам, в которых ситуация еще не достигла критического уровня, бросая все силы на борьбу с эпидемией в крупных городах. Чтобы остановить эпидемию, Покровский предлагает в три раза увеличить финансирование закупок препаратов против ВИЧ (сейчас государство выделяет на эти цели в среднем около 20 миллиардов рублей в год).



За последние пять лет общее число официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в России удвоилось и достигло более одного миллиона человек. По данным Росстата, в 2016 году от СПИДа умерли более 35 тысяч человек, что на тысячу человек больше, чем годом ранее.