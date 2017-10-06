Вадим Покровский: в России растёт смертность от СПИДа

В России растет смертность от СПИДа, в то время как во всем мире она снижается. Об этом заявил руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский на форуме в Санкт-Петербурге. Причина роста смертности, по словам Покровского, в том, что в России слишком поздно начинают лечение, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). До 30 процентов ВИЧ-инфицированных начинают получать противовирусную терапию на стадии, которая в США расценивается как СПИД, отметил Покровский.

По данным Росстата, в 2016 году от СПИДа умерли более 35 тысяч человек, что на тысячу человек больше, чем годом ранее. Большинство из них 30-40-летние люди. Как рассказал Покровский, число умерших от СПИДа теперь превышает число смертей от дорожно-транспортных происшествий и самоубийств. Он стал причиной более половины всех смертей от инфекционных болезней в России, добавил он.

Руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом также заявил о росте заболеваемости ВИЧ в абсолютных цифрах. В 2015 году было зарегистрировано 98 тысяч новых случаев, в 2016-м — уже 103 тысячи. За последние пять лет общее число официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в России удвоилось и достигло более одного миллиона человек, подчеркнул Покровский. Реальное число инфицированных, по данным центра, составляет около полутора миллионов.