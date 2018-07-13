WP: зятя Трампа лишили доступа к сверхсекретной информации

Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер не получил доступ к сверхсекретной информации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. По информации газеты, по результатам проверки ЦРУ, завершившейся в мае, Кушнер будет иметь доступ к документации другой категории.



Сверхсекретная информация содержит сообщения об источниках разведданных, методах их получения и анализа. Решение о доступе к ней принимает ЦРУ. The Washington Post сообщает, что теперь Кушнер не сможет посещать брифинги, которые спецслужбы США проводят для президента Дональда Трампа. При этом глава Белого дома может санкционировать присутствие советника на совещаниях такого уровня.

Источники The Washington Post считают, что решение ЦРУ о недопуске к данным разведки помешает Кушнеру выполнять функции советника по вопросам урегулирования ближневосточного конфликта.

Кушнер имел доступ ко всем документам Трампа в течение года после инаугурации президента. В феврале 2018 года стало известно, что глава аппарата администрации президента Джон Келли принял решение понизить уровень доступа Кушнера со "сверхсекретного" до "секретного". По данным американских СМИ, снижение статуса было связано с тем, что Кушнер не прошел полагающуюся проверку данных об иностранных связях и финансовых транзакциях. Трамп тогда заявил, что не будет оспаривать это решение.