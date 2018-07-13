СМИ: Браудер потребовал возбудить дело против Danske Bank

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал иск против датского Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает The Financial Times.

В иске датскому прокурору, утверждается, что как минимум 190 счетов, открытых в банке, использовались для отмывания 230 миллионов долларов, которые могли быть связаны с "делом Магнитского". Браудер считает, что эстонское подразделение Danske Bank было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл умерший в московском СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.

Сейчас правоохранительные органы по меньшей мере трех стран анализируют подозрительные транзакции через эстонское отделение Danske Bank на более чем 8 миллиардов долларов.

В 2013 году датские власти отказались расследовать аналогичное заявление Браудера в отношении Danske Bank.

Накануне в федеральный суд в Вашингтоне был подан иск к самому Браудеру. Российский лоббист Ринат Ахметшин обвиняет его в клевете. По словам Ахметшина, Браудер неоднократно называл его "ценным сотрудником российской разведки","российским офицером ГРУ", "членом тайной полиции Путина".

В июне 2016 года Ахметшин участвовал во встрече в Нью-Йорке Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой. В США проводится расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.

Уильям Браудер был дважды заочно осужден в России к девяти годам лишения свободы по обвинению в различных финансовых преступлениях. Он был инициатором принятия в США и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают введение санкций против лиц, причастных к гибели юриста.