ФИДЕ отстранила Илюмжинова от руководства организацией

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации за нарушения этики. Бывший глава Калмыкии не будет занимать этот пост по меньшей мере шесть месяцев. Максимальный срок отстранения может составить полтора года.

Комиссия по этике установила, что Илюмжинов, внесенный Минюстом США в санкционный список, в своих действиях "неоднократно" ставил собственные интересы выше интересов ФИДЕ. Он также пытался дискредитировать членов совета организации, делал ложные или провокационные заявления и отказался уйти в отставку после закрытия банковских счетов Международной шахматной федерации. Илюмжинов нанес ФИДЕ серьезный репутационный и финансовый ущерб, говорится в заключении комиссии по этике.



Илюмжинов в разговоре с РБК назвал это решение политическим и увидел в нем "устранение конкурентов" со стороны своего заместителя.



Кирсан Илюмжинов занял пост президента ФИДЕ в 1995 году. Весь последний год руководство организации неоднократно пыталось сместить его с этого поста.1 мая швейцарский банк UBS закрыл счета шахматной федерации, еще четыре банка отказались их обслуживать из-за санкций США в отношении Илюмжинова. За месяц до этого в организации потребовали его немедленной отставки.