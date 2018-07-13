Замдиректора Эрмитажа условно осужден по делу о хищениях

Суд в Санкт-Петербурге сегодня приговорил заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова к двум с половиной годам лишения свободы условно, признав его виновным в хищении средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца. Ему также назначен штраф в 500 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС.

Аналогичный приговор вынесен бывшему директору компании "Балтстрой" Александру Коченову, признанному сообщником Новикова.

Обвинение требовало приговорить замдиректора Эрмитажа к четырем годам лишения свободы. Представитель прокуратуры уточнил, что обвиняемый полностью признал вину. Ранее сообщалось, что Новиков возместил музею 30 млн рублей ущерба.

Михаила Новикова задержали весной минувшего года. По версии следствия, он и Коченов заключили контракт более чем на миллиард рублей, завысив при этом стоимость выполнения работ. Сумма похищенных средств составила более 30 миллионов рублей.