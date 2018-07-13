Дональд Трамп и Тереза Мэй заявили о хороших отношениях

Президент США Дональд Трамп прибыл на переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Перед началом встречи Трамп рассказал журналистам, что он намерен обсудить вопросы торговли и обороны.

Президент США также подчеркнул, что у него с Мэй отличные отношения. Премьер-министр Великобритании в свою очередь, сообщила о "действительно хороших отношениях" с Трампом и отметила, что надеется добиться выгодного торгового соглашения с Вашингтоном.

Накануне президент США заявил, что излишне мягкая стратегия Великобритании по выходу из Евросоюза "убьет" возможную торговую сделку с Соединёнными Штатами. В интервью газете The Sun Трамп раскритиковал планы британского правительства сохранить тесные связи с Евросоюзом даже после Брекзита.

После встречи с премьер-министром президент США должен встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II.