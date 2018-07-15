"Их кормят, одевают". Рабский труд в Карачаево-Черкесии

Депутата от "Единой России" парламента Карачаево-Черкесии и известного конезаводчика Хасана Салпагарова обвинили в использовании принудительного труда. По данным движения "Альтернатива", он три с половиной года не платил жителю Владимирской области Алексею Скосыреву за уход за скотом. Салпагаров отрицает, что знаком со Скосыревым.



В конце июня движение "Альтернатива", специализирующееся на вызволении людей из рабства, опубликовало материал об Алексее Скосыреве, который 11 лет бесплатно работал в Карачаево-Черкесии. Активисты "Альтернативы" утверждают, что им удалось вывезти из этого горного региона Скосырева и ещё двух человек, ухаживавших за скотом.

"Сейчас Алексею 41 год. По его словам, его грустная история началась 11 лет назад, когда он начал искать работу у себя во Владимирской области. Родственник его соседа, приехавший из Черкесии, предложил ему работу с проживанием, – говорится в материале "Альтернативы". –

Алексей согласился и отправился работать сначала на цементный завод, затем на стройку в Черкесск. У него забрали паспорт, не платили денег. Он предпринимал попытки сбежать, но всякий раз его возвращали хозяину. Потом Алексей получил ранение, из-за которого не мог быстро ходить и прекратил попытки побега. Мужчина не получил медицинской помощи, а зашивать рану взялся на месте человек, не имеющий медицинского образования. До сих пор Алексей не чувствует ногу и хромает. Хозяева передавали друг другу Алексея, словно имущество. В конце концов, три с половиной года назад, он попал к известному конезаводчику Хасану Салпагарову".

Хасан Салпагаров – депутат от "Единой России" парламента Карачаево-Черкесии. О Салпагарове два сюжета сделали Life.ru: когда в 2015 году начался конфликт между Россией и Турцией, бизнесмен разорвал контракт с турецкими партнерами на 200 тысяч долларов, мотивируя это желанием, таким образом, поддержать Россию. В одном из сюжетов о бизнесмене-патриоте, как утверждает "Альтернатива", на заднем плане (с 45 по 50 секунды) сотрудники Life.ru случайно засняли Скосырева за работой в конюшне.

Хасан Салпагаров заявил Радио Свобода, что Скосырев никогда на него не работал. Салпагаров предполагает, что появление материалов, в которых его называют "рабовладельцем" связано с осенними выборами: кто-то пытается очернить власть в республике. "Я обратился в прокуратуру, нанял адвоката по этому поводу. На "Альтернативу" уже написал жалобу, буду бороться", – говорит конезаводчик.

По его словам, в репортаже Life.ru снят другой человек. На момент публикации текста Салпагаров не предоставил Радио Свобода его контакты. Конезаводчик говорит, что этот человек уволился из его хозяйства и теперь работает за пределами Карачаево-Черкесии.

– Хасан Салпагаров не тот человек, который может быть рабовладельцем. У него бизнес, он разводит лошадей. Он культурный, образованный человек. Грамотный, отстаивает интересы малого и среднего бизнеса. Если всё же будет заведено дело и предъявлены конкретные обвинения, можно будет о чем-то предметно говорить. У нас аграрная республика: многие готовы работать со скотиной на свежем воздухе даже за 10-15 тысяч рублей. Кого тут насильно будут держать? Это бред, – сказала Радио Свобода начальник пресс-службы Парламента Карачаево-Черкесской республики Наталья Соколенко.

Впрочем, Соколенко предполагает и возможность других вариантов трудовых отношений:

– Может, ему налили, и он сказал (журналистам – прим. РС), что от него требовали? У нас знаете, сколько таких людей? Их кормят, одевают, хорошо к ним относятся. И они живут лучше, чем на вокзале бы где-то бомжевали, – предполагает начальник пресс-службы.



Алексей Скосырев дал интервью РИА Новости, в котором говорит, что родом из поселка Лукново Владимирской области. В местном сельсовете Радио Свобода подтвердили, что такой человек раньше у них жил.

– Можно развернуться и уйти. Но нужно понимать, что горы – это одна дорога, по которой нужно идти много дней. Это очень негусто населенная местность, легко понять, кто откуда взялся. Первая же машина, которая вас подберет… Вас либо вернут прежнему «хозяину», либо отдадут на конюшню к кому-нибудь ещё, – рассказывает собеседник Радио Свобода, причастный к вызволению Скосырева.

По его словам, за 3,5 года, что Скосырев ухаживал за лошадьми, ему обещали платить 12 тысяч рублей в месяц, но зарплату он ни разу не получил. Сейчас активисты помогают бывшему невольнику восстанавливать утерянный паспорт.

Когда Скосырев пас лошадей в горах, у него был мобильный телефон для связи с хозяевами. Хотя во время пребывания в Карачаево-Черкесии Скосыреву удавалось иногда звонить в родной поселок, и он был объявлен в розыск во Владимирской области, к освобождению с гор это не привело. Скосырев числился пропавшим без вести.

Активисты "Альтернативы" написали заявление в МВД Карачаево-Черкесии по ситуации со Скосыревым. Собеседник Радио Свобода говорит, что местный уголовный розыск ведет проверку, материалы которой должны передать в республиканский Следственный комитет. Впрочем, карачаево-черкесские оперативники отказались ехать в Москву опрашивать Скосырева и ещё двух освобожденных с горных пастбищ людей. (Сами они не хотят писать заявление на бывших "хозяев", но готовы быть свидетелями в деле Скосырева). На то, чтобы отправить в Карачаево-Черкесию для дачи показаний Скосырева, двух свидетелей и активистов "Альтернативы", денег нет.

В пресс-службе МВД Карачаево-Черкесии Радио Свобода отказались комментировать по телефону проверку по заявлению в отношении Хасана Салпагарова. Пресс-секретарь Следственного комитета республики Сергей Шуваев заявил Радио Свобода, что пока никаких материалов, касающихся Салпагарова, из МВД в его ведомство не поступало.

Работая в горах, Скосыреву удавалось пользоваться соцсетями. Есть две страницы в "Одноклассниках" и одна в "ВКонтакте", которыми он пользовался с 2015 года. Там выложены его фотографии на фоне гор и с лошадьми, "в друзьях" – небольшое количество людей, в основном из Лукново, либо Вязников – города во Владимирской области недалеко от Лукново.

Одна женщина из списка "друзей" Скосырева рассказала Радио Свобода, что лично его не знает, год назад со своей страницы он с ней пытался познакомиться. "Ничего себе. У меня нет слов", – написала она, узнав о ситуации. Односельчанин Скосырева из списка его "друзей" в соцсетях подтвердил Радио Свобода, что тот просил о помощи, используя соцсети, но его освобождение заняло много времени.

Радио Свобода связалось с Алексеем Скосыревым через его страницу "ВКонтакте". Он заявил, что соцсетями ему удавалось пользоваться втайне от "хозяев", но потребовал с Радио Свобода 15 тысяч рублей за интервью, мотивируя это тем, что ему нужна финансовая поддержка, и он до сих пор находится в опасности. А также тем, что "ничего бесплатно не делается". За интервью Скосыреву платить не стали: Радио Свобода не платит людям, у которых берет комментарии.