Как поддержать Олега Сенцова. Фильм Аскольда Курова "Отпуск в Лабытнанги"

В июле 2018 года Юлия Самойлова, учитель из Москвы, взяла отпуск и приехала в Лабытнанги, – город на севере России, на берегу Оби.

В Лабытнанги мало достопримечательностей, но в городе находится колония №8, неофициальное название которой – "Белый медведь".

В колонии отбывает наказание Олег Сенцов, украинский режиссер и активист Майдана, который в 2014 году в аннексированном Россией Крыму был арестован, а затем – по обвинению в терроризме – приговорен к 20 годам заключения.

Сенцов вины не признает. Правозащитники называют дело сфабрикованным, а по всему миру проходит кампания за его освобождение. В Крыму с матерью и сестрой Сенцова живут двое его детей, Алина и Влад.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в заключении в России и Крыму.

13 июля Сенцову исполнилось 42 года.

Юлия Самойлова мало что может сделать для освобождения Сенцова – только приехать из Москвы на берег Оби и выпустить в северное небо 30 шаров с именами политзаключенных.

О ее поездке в Лабытнанги – фильм Аскольда Курова, снятый при поддержке телеканала "Настоящее время".