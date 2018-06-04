"Мне страшно от его решимости". Свидание с Олегом Сенцовым

В понедельник украинского режиссера Олега Сенцова, который 22 день держит голодовку с требованием освободить политзаключенных, посетили адвокат Дмитрий Динзе и режиссер-документалист Аскольд Куров. Сообщается, что с ними в колонию прибыл архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, с которым Сенцов встречаться отказался. Режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы за создание террористического сообщества, отбывает наказание в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России.

Голодовка проходит под наблюдением медиков. Об этом в понедельник агентству Интерфакс сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все так же находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", –​ рассказали представители УФСИН. По их данным, Сенцову делают внутривенные инъекции.

Сестра Олега Сенцова Наталья Каплан написала на своей странице в Фейсбуке, что режиссер отказался встречаться с приехавшим к нему архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом:

Режиссер Аскольд Куров, побывавший на свидании с Олегом Сенцовым, рассказал, что требования режиссера остаются прежними – освобождение политзаключенных. По словам Курова, Олег Сенцов сильно похудел, но выглядит неплохо:

Он ничего не ест, только пьет воду

– Выглядит он, конечно, похудевшим, не скажу, что изможденным. Он достаточно бодр для голодовки. Сам он говорит, что сейчас чувствует себя уже лучше, чем, например, на 10-й день голодовки. Он как-то вошел в это. Он принимает поддерживающую терапию. Это означает, что ему раз в два дня делают капельницу: это глюкоза и какие-то витамины. Он ничего не ест, только пьет воду. Это не сухая голодовка. Сегодня его отвозили за пределы колонии в больницу на обследование. Обследование показало, что в принципе, организм в нормальном состоянии. Так что, пока никаких причин для тревоги нет.

–​ Вам удалось с ним пообщаться, взять интервью на камеру? Или это запрещено?

Он отчитал меня за то, что я не могу назвать фильмы-победители Каннского кинофестиваля

– Нет, не удалось. Во-первых, с самого начала это было не интервью. Олег еще раз подчеркнул, увидев у нас шпаргалку с какими-то вопросами, что он принципиально не дает интервью. Ему не нравится этот жанр. Это была просто дружеская беседа. Мы говорили про кино. Он, в первую очередь, интересовался тем, что происходит в кино. И отчитал меня за то, что я не могу ему назвать фильмы-победители Каннского кинофестиваля. Он как раз хотел это узнать от меня. А мне в последнее время было совсем не до Каннского кинофестиваля.

Ксения Раппопорт и Ольга Лапшина читают рассказ Олега Сенцова "Бабушка":

–​ Как у Олега с получением информации, как он общается с внешним миром?

Ему можно писать. Ему нужны слова поддержки

– Он получает новости, но с большим опозданием, в две недели. Он выписывает "Новую газету". Он получает письма. Он сказал, что вопреки сложившемуся мнению, что большая часть писем до него не доходит, это не так. Действительно, есть письма, которые не проходят цензуру. Эти письма ему все-таки вручают, но после того, как он покидает колонию, допустим, на каком-то этапе. Так было последний раз, когда он из Якутии этапировался на Ямал. Ему вручили пачку писем, которая не прошла цензуру, но в итоге их ему все-таки отдали. А письма, которые отправляют через электронную форму ФСИН, к нему доходят регулярно, стабильно. Так что, можно ему писать. Конечно, он сейчас в такой изоляции. Ему нужны какие-то слова поддержки, нужно общение.

– Олег знает об акции в его поддержку, которая прошла 1-2 июня во всем мире? Если знает, то как он к этому относится?

Он ничего не знал из последних новостей

– Он вообще не знал ничего из последних новостей. Я ему рассказал, конечно, и о том, что, например, Кольченко поддерживает его голодовку. Он сказал, что никого не призывает, не втягивает в голодовку, но солидарен с каждым, кто на это решается. Он ничего не знал про акции в свою поддержку. И когда я ему долго рассказывал о том, где и какие акции проходили и проходят, и о том, что это всемирное движение было в течение трех дней, конечно, он слушал с большим интересом. Это его поддерживает и вдохновляет. Конечно, я считаю, что это очень важно, что была возможность ему рассказать об этом.

​– Олег что-то говорил о том, как администрация относится к его голодовке? Как вообще к нему там относятся?

Он ни на что не жалуется

– Вообще к нему относятся хорошо. Он ни на что не жалуется. Там была проблема с тем, что было холодно в одиночной камере, но ему дали дополнительный обогреватель. Так что сейчас там тепло. На это он не жалуется. У него никаких жалоб на администрацию нет. Я не спрашивал по поводу того, ведутся ли какие-то беседы о том, чтобы он вышел из голодовки. Я ничего не знаю о возможности принудительного кормления. Он об этом не говорит. Говорил, что его посетил еще местный правозащитник, узнавал о состоянии его здоровья.

– Как он это все переносит? Чем занимается?

Он читает и пишет, работает над сценариями

– Он читает и пишет. Он работает над сценариями. Он написал еще одну книгу рассказов, он написал роман, дорабатывает сценарий. Просто видно, что он верит в то, что выйдет. Ему хочется, чтобы его сценарии были реализованы. Я ему рассказывал, что я читал его сценарии, которые доступны, которые остались на воле. Я просто видел, как он от сценария к сценарию растет. Он говорит: "Ты знаешь, у меня тоже такое чувство, что я расту". Ужасно горько и обидно, что он не может сейчас полноценно работать в кино и, вообще, что такой человек находится в таком месте.

​– Вы не пытались отговорить его от голодовки?

Отговаривать его от голодовки было бы предательством

– Это не было моей задачей. Я не пытался его отговорить, потому что я знаю, что Олег человек серьезный, ответственный. И это решение было им обдуманно, взвешено. Это не какой-то импульс. Он взвесил все "за" и "против". Он, наверное, предусмотрел все последствия, поэтому сейчас отговаривать его от этого было бы каким-то предательством. Тут, скорее, нужна поддержка, хотя, конечно, мне страшно от его решимости. Я просто вижу, что он не сломлен, не истощен психически, морально. Так что, он по-прежнему готов идти до конца. Конечно, все это чудовищно и трагично, это пугает, но это его решение, и приходится уважать такое решение.

–​ Каковы у вас впечатления от того места, где сейчас находится Олег?

Это самый край. Здесь страшно находиться

– Это самый край. Лабытнанги находится на конечной железнодорожной станции в этом направлении. Мы три часа летели до Салехарда, и потом от Салехарда добирались на вертолете, потому что пошел лед по Оби, никакой переправы нет, моста нет, паром не ходит. Воздушная подушка только по льду может ходить. Поэтому остается единственный способ – вертолет. Наверное, есть места и более удаленные, но даже здесь страшно находиться. Очень далеко. Холодно. Сейчас здесь плюс 2, снег. Такая суровая полярная природа. Много заброшенных домов и строений. Радостного ничего нет, – рассказывает режиссер Аскольд Куров..

Осужденный на 20 лет Олег Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ, – по его данным, 64 человека.

Из-за голодовки Сенцова в мае прошли акции в поддержку режиссера в Санкт-Петербурге и Москве. С 31 мая осужденный по делу "крымских террористов" антифашист Александр Кольченко также объявил голодовку – он потребовал освободить Олега Сенцова.

В начале июня к акции в поддержку украинского режиссера присоединились люди в более чем 80 городах в 25 странах мира. Участники акции надеются привлечь внимание международного сообщества к политическим преследованиям в России. Кроме того, они планируют добиться вынесения ситуации с Сенцовым и другими украинскими заключенными на обсуждение в рамках предстоящего саммита стран G7, который пройдет в Канаде 8-9 июня.