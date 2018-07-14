Убит в чужой стране. Загадочная смерть американца в Сибири

"Не дай Бог никому оказаться на моем месте. Моего сына убили в чужой стране, и два года моей жизни ушли на то, чтобы попытаться найти справедливость", – говорит Дана Мэдсен-Кэлкатт, врач из штата Миссури.

Ее сын, 25-летний Колин Мэдсен, интересовался русской культурой и решил учиться в Сибири. Поступил в Иркутский лингвистический университет, выучил русский язык, интересовался буддизмом, ездил по монастырям, но больше всего его увлекали пешие походы.

Просторы, дикая природа, флора, фауна и грибы Сибири – все ему казалось волшебством

Колин был опытным путешественником, хорошо знал, как вести себя в горах и лесу. На 27 марта 2016 года был запланирован подъем на пик Любви в Тункинском районе Бурятии. Колин и его друзья из Иркутска – американец и двое русских – остановились на ночь в курортном поселке Аршан у подножья Саянских гор. Молодые люди приехали всего на один уик-энд, очень торопились, ни с кем в поселке не общались. Спиртных напитков у них не было. Спать легли в 2 часа ночи, договорившись отправиться в путь в 7 утра. Все спали в одном помещении, но, проснувшись утром, обнаружили, что Колин исчез. Американский паспорт у него был с собой, но рюкзак и другие вещи остались в доме.

Когда к семи утра Колин не появился, его друзья начали паниковать, обошли весь поселок, но ничего не обнаружили. Отправились в опорный пункт полиции, но он был закрыт, на звонки целый день никто не отвечал. Лишь к вечеру им удалось разыскать полицейских, а вскоре в Аршан прибыли сотрудники Следственного комитета.

Друзья Колина рассказывают, что следователи сразу же принялись их оскорблять и, словно при аресте, отобрали деньги, банковские карты, ключи и другие личные вещи. Сотрудники СК не сомневались, что произошло убийство, а преступники находятся перед ними. Сразу возникла безумная версия: участники экспедиции напились и употребляли наркотики, поссорились, кто-то из них убил Колина, а труп изнасиловали, расчленили и закопали. Требовали признаться, угрожали отправить в "пресс-хату". Когда выяснилось, что никто из участников турпохода не употреблял спиртного, это показалось следователям еще более подозрительным. Раздражало их все: и то, что никто из молодых людей не пьет, а вместо алкоголя взяли книги, и серьга в ухе, и прессованный чай пуэр, причем все претензии высказывались на уголовном жаргоне.

1 апреля в Аршан прилетела из США мать Колина, подключилось американское посольство, и поиски стали более интенсивными. Дана Мэдсен рассказывает, что следователь разговаривал с ней грубо, намекал, что Колин – наркоман и гей, потому что отправился в поход без алкоголя и женщин.

4 апреля труп Колина был найден в лесу неподалеку от Аршана. Появилось сообщение, что американский студент убит, но затем была выдвинута версия, на которой следствие настаивает до сих пор: Колин Мэдсен якобы курил марихуану, в невменяемом состоянии вышел из домика, заблудился в лесу и замерз.

Дело было закрыто, несмотря на протесты родителей Колина, не сомневавшихся, что их сын убит. Тело было отправлено в США, и экспертиза подтвердила их выводы. Были найдены следы насилия, ссадины на руках и лице, как будто юношу связывали и избивали.

Его связали и держали где-то несколько дней, избивали, а потом убили

С тех пор родители Колина Мэдсена безуспешно пытаются добиться возобновления расследования. В июле 2018 года они получили еще одно заключение судмедэкспертов. В нем говорится, что положение тела, повреждения одежды, отсутствие следов разложения, синяки и ссадины свидетельствуют о том, что убийство произошло незадолго до обнаружения тела и жертва перед смертью пыталась оказать сопротивление.

Эксперты отмечают, что на теле нет следов воздействия зверей и насекомых, хотя за восемь суток, в течение которых труп, по версии СК, пролежал в лесу, животные должны были как минимум объесть мягкие ткани.

Все это означает, что 1 апреля, когда мать приехала в Аршан, ее сын был еще жив.

Когда я отказалась, он разозлился и вырвал у меня бумаги из рук

Той же весной 2016 года в Бурятии погиб 17-летний Никита Кобелев. Лишь в июне 2018 года, после многочисленных обращений родителей подростка к Владимиру Путину и другим чиновникам, следствие установило, что Никиту убили полицейские, задержавшие по подозрению в краже велосипеда и решившие побоями выбить признание. И это не единственный подобный случай. Несколько человек в Бурятии погибли после пыток и избиений в полиции. Глава МВД республики Олег Кудинов в 2014 году подписал ведомственный приказ №432, фактически позволяющий полицейским задерживать кого угодно и выбивать показания. "Я сразу узнала Олега Кудинова, – говорит Дана Мэдсен-Кэлкатт. – Именно он требовал у меня, чтобы я подписала бумаги о направлении анализов Колина на наркотики. Когда я отказалась, он разозлился и вырвал у меня бумаги из рук".

Родители Колина Мэдсена обращались к президентам США и России и сейчас перед саммитом в Хельсинки уповают на то, что их мольбы будут услышаны, а убийцы их сына понесут наказание.

Более ста тысяч человек подписали петицию с требованием возобновить расследование.

Дана Мэдсен-Кэлкатт ответила на вопросы Радио Свобода:

– Почему Колин решил жить в Сибири? Как возник его интерес к России и почему он захотел учиться именно в Иркутске?

– Колин был увлечен русской культурой, историей и языком. Сибирь ему во всем подходила: ему нравились люди и культура, и, как естествоиспытатель и защитник окружающей среды, он был потрясен красотой и разнообразием пейзажей. Просторы, дикая природа, флора, фауна и грибы Сибири – все ему казалось волшебством… Колин надеялся получить работу в представительствах США в Москве или Владивостоке.

– Он рассказывал вам о своей жизни в России? Что ему нравилось, а что его удивляло?

– Он обычно звонил мне по четвергам и много рассказывал о России. Часто говорил о своих походах и местах, которые больше всего любил – Аршане и Ольхоне… Ему казалось смешным, что некоторые люди в России считают тебя странным, если ты слишком много улыбаешься.

– У вас не было опасений, когда он поехал в Сибирь? Не пытались его отговорить?

– Он был совершеннолетний, много путешествовал, и это было его решение. Он тщательно взвесил все, прочитал предупреждения Госдепартамента и обдуманно выбрал университет.

– Кто вам сообщил, что он пропал, и предложил приехать в Россию? Это была ваша первая поездка?

– Две подруги Колина написали мне. Это была не первая моя поездка в Россию, но в Сибири я еще не бывала. Я планировала приехать в Сибирь в июле, чтобы вместе с Колином поехать в его любимые места – Аршан и Ольхон.​

– Как с вами разговаривали в полиции? Как были организованы поиски?

Полицейский был очень агрессивен и разъярен тем, что четверо мужчин поселились вместе и у них не было алкоголя

– В первый день в Аршане мне сказали, что я должна посетить полицейский участок в поселке Кырен и поговорить там с Е. Гарможаповым. Его вопросы напугали меня и показались крайне неуместными. Тогда я уже поняла, что не увижу Колина живым. Полицейский был очень агрессивен и разъярен тем, что четверо мужчин поселились вместе и у них не было алкоголя. Я каждый день просила полицию направить поисковых собак, предлагала заплатить за них, спрашивала, где записи с видеокамер, и не получила внятного ответа. Не знаю, как были организованы поиски, но мне сказали, что почти ничего не делалось до моего приезда 1 апреля. МЧС отреагировало только в день моего приезда, а Колин пропал 27 марта. Известно, что друзья Колина не могли найти полицейских в первый день после его пропажи, а когда нашли, их самих задержали, допрашивали и угрозами требовали сознаться в убийстве.

– Когда было найдено его тело, вам сказали, что это убийство, или они с самого начала предложили версию несчастного случая?

– История о том, что он отправился на ночную прогулку, обкурившись марихуаны, и замерз до смерти, начала циркулировать еще до того, как тело Колина привезли. Мы (включая сотрудников посольства США) несколько раз говорили полицейским, что хотим поехать на то место, где было найдено тело, но нам сказали, что это слишком опасный болотистый район. Теперь мы узнали, что его нашли всего в полутора километрах на просеке вблизи Аршана, на месте, которое прочесали во время поисков. В заключении российской полиции говорится, что не было никаких свидетелей, поскольку это опасная и зыбкая почва, но на следственных фотографиях мы видим, что несколько человек спокойно сидят вокруг тела.

– Почему вы не поверили полиции и решили сделать экспертизу в США?

Мне, как врачу, сразу стало ясно, что он умер совсем недавно

– В их версии не было никакого смысла. Колин – опытный путешественник, хорошо знал этот район. То, что он потерялся, накурившись травы, лег и замерз до смерти, было и чепухой, и неправдой, потому что тест на марихуану оказался негативным. Я настояла, чтобы мне показали его тело, и, как врачу, мне сразу стало ясно, что он умер совсем недавно, еще не полностью окоченел, я видела раны от обороны на его руках, ботинки были расшнурованы и не полностью надеты, носков не было вообще, у него были следы от побоев на губах и носу, и его зрачки по-прежнему были голубыми. Когда тело перевезли в США, работникам морга пришлось несколько часов смывать густой грим. Они обнаружили несколько необычных отметин на его теле и отправили его на патологоанатомическое исследование. Мне не позволили увидеть его без одежды в России, но там мне сказали, что на его теле ран нет. Его отвезли в морг в Иркутске, а не в частную лабораторию, как я хотела, чтобы сделать тест на наркотики.

– Есть ли у вас полная уверенность, что это убийство?

Подозреваю, что полиция прикрывает преступников

– У меня нет никаких сомнений в том, что это было убийство. Мы знаем, что его связали и держали где-то несколько дней, избивали, а потом убили. А тело перенесли на то место, где вскоре нашли.

– Но кто и почему мог его убить? И почему полиция закрыла дело? Есть у вас своя версия?

– Я могу только гадать. Подозреваю, что полиция прикрывает преступников и закрыла дело, чтобы никто не узнал, что случилось на самом деле.

– Вы пытались добиться возобновления расследования в России. Почему это не удалось?

– Российская полиция (после моего "разговора"-допроса с Гарможаповым) по большому счету меня игнорировала. Посольство по моей просьбе настояло, чтобы я встречалась с полицейскими ежедневно и выясняла, как идут поиски. Благодаря требованию посольства, мне позволили увидеть тело моего сына перед вскрытием, но только в одежде. Я по-прежнему пытаюсь добиться справедливости в России и уверена, что поступаю правильно. Никто не должен уйти от ответственности, ведь забвение преступлений приводит только к их повторению. Я думаю об убийстве Никиты Кобелева: полиция пыталась скрыть причастность к смерти этого юноши, но их выдали видеозаписи, которые в нашем деле отсутствуют. Надо признать, что попытка обмана неумелая: достаточно прочитать отчет с места преступления, посмотреть на фотографии и другие материалы дела, чтобы понять, что они пытаются запутать следы. До сих пор мы не получили из России планшет Колина, фотографии, сделанные во время вскрытия, и образцы тканей. Нам повезло, что в глазах Колина по-прежнему оставалась жидкость, когда его тело перевезли в США – это лучший способ сделать тест на наркотики.

– Вы обращались и к Путину, и Трампу. Была ли реакция от их представителей и что бы вы хотели сообщить им сейчас перед саммитом?

– Никакой реакции не было. Я бы хотела им сказать, что следует раскрыть это преступление, чтобы спасти тех, кого может ожидать такая же участь, что и моего сына. Я считаю, что полиция скрывает правду из корыстных побуждений. Это недопустимо, и преступники должны быть найдены и наказаны.

16 июня 2018 года на острове Ольхон, который так нравился Колину Мэдсену, во время экскурсии погиб студент Техасского университета Элмер Арриета, который учился в Иркутске по программе академических обменов. Сообщается, что Арриета скончался от травмы головы, полученной при падении.​