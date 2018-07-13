Законодатели отговаривают Трампа от встречи с Путиным

Президенту Трампу не следует встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным, заявил в пятницу, 13 июля, сопредседатель сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер. Необходимо присутствие других американцев в переговорной комнате, сказал сенатор журналистам.

Высказывание сопредседателя комитета по разведке последовало за обнародованием 30-ти страничного обвинительного документа, подписанного спецпрокурором Робертом Мюллером. Он возглавляет расследование "вмешательства" России в американские выборы в 2016 году.

По словам Уорнера, Трампу следует отменить встречу в Хельсинки, если он не хочет, чтобы приоритетной темой его закрытых переговоров с Путиным стали обвинения, опубликованные в пятницу, 13 июля.

Лидер Демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, выступая в эфире CNN, предположил, что Дональду Трампу – после обвинений в адрес российской военной разведки – не следовало бы встречаться с Владимиром Путиным. Общение с Владимиром Путиным в свете выдвинутых обвинений было бы оскорблением американской демократии, заявил Чак Шумер.