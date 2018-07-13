В США предъявлены обвинения 12 сотрудникам российского ГРУ

В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

По его словам, обвиняемым инкриминируется организация кибератак с целью хищения документов и их последующей публикации.

В заключении, которое опубликовано представителями спецпрокурора Роберта Мюллера, также названы имена обвиняемых. Они опубликованы на сайте Би-би-си:

Виктор Нитыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Олександр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев. По данным Мюллера, все они были офицерами частей 26165 и 74455 Главного разведывательного управления.

По данным Министерства юстиции США, в 2016 году представители ГРУ начали спецоперацию, смысл которой заключался во взломе компьютеров, принадлежавших волонтерам и сотрудникам штаба Клинтон, в том числе и руководителя избирательной кампании.

Представители российских спецслужб получили в свое распоряжение имена и пароли многих сотрудников штаба, получив возможность завладеть содержимым электронной почты многих из них. Они также смогли взломать внутреннюю компьютерную сеть Национального демократического комитета и комитета по выборам в Конгресс Демократической партии США.

По словам Розенстайна, правоохранительные органы руководствовались верховенством права, а не политическими симпатиями. Верховенство права – это прежде всего процедуры, подчеркнул заместитель генерального прокурора. Именно таким образом и действуют участники расследования под руководством специального прокурора Роберта Мюллера, отметил Розенстайн.

Кремль до сих пор неоднократно отрицал любые утверждения о попытках вмешиваться в избирательную кампанию в США. Сам Трамп неоднократно выражал сомнения в выводах американских спецслужб о том, что Москва неоднократно пыталась повлиять на американских избирателей.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Розенстайн заявил, что президент Трамп в курсе результатов расследования и обвинений в адрес 12 сотрудников ГРУ. Он был официально проинформирован об этом перед началом европейского турне.

В настоящее время Трамп находится в Великобритании. 16 июля он встретится в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.