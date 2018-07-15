Забайкалье: число подтопленных населенных пунктов достигло 23

За сутки число подтопленных населенных пунктов в Забайкалье увеличилось на пять, подтоплены 304 жилых дома, в которых проживают около двух тысяч человек. Вода вернулась в три села в верховьях реки Читы и пришла в несколько населенных пунктов Сретенского района, сообщают "Сибирь.Реалии".
В подтопленных домах проживает 1885 человек, в том числе 224 ребенка, подтоплены придомовые территории пяти многоквартирных домов, около тысячи приусадебных участков и 2,7 тысячи дачных участков в 35 дачных кооперативах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Вода вернулась в села Бургень, Шишкино, Верх-Чита, в Сретенском районе в основном подтоплены приусадебные участки, в домах воды нет, сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника регионального МЧС.
В Забайкалье 9 июля введен режим чрезвычайной ситуации. 10 июля в регионе были подтоплены города и деревни четырех районов: Тунгокоченского, Карымского, Шилкинского и Читинского. 11 июля из Читы эвакуировали 2860 человек, в городе затоплены 18 дачных кооперативов и 14 улиц. В администрации Читы признали, что не предупредили о последствиях повышения уровня рек в Забайкалье всех жителей города. Всего за период прохождения паводка в 24 населенных пунктах было подтоплено 704 жилых дома, где проживает семь тысяч человек (в том числе 1294 ребенка). Этот паводок стал самым масштабным за всю историю наблюдений.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.