Забайкалье: число подтопленных населенных пунктов достигло 23

За сутки число подтопленных населенных пунктов в Забайкалье увеличилось на пять, подтоплены 304 жилых дома, в которых проживают около двух тысяч человек. Вода вернулась в три села в верховьях реки Читы и пришла в несколько населенных пунктов Сретенского района, сообщают "Сибирь.Реалии".

В подтопленных домах проживает 1885 человек, в том числе 224 ребенка, подтоплены придомовые территории пяти многоквартирных домов, около тысячи приусадебных участков и 2,7 тысячи дачных участков в 35 дачных кооперативах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Вода вернулась в села Бургень, Шишкино, Верх-Чита, в Сретенском районе в основном подтоплены приусадебные участки, в домах воды нет, сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника регионального МЧС.

В Забайкалье 9 июля введен режим чрезвычайной ситуации. 10 июля в регионе были подтоплены города и деревни четырех районов: Тунгокоченского, Карымского, Шилкинского и Читинского. 11 июля из Читы эвакуировали 2860 человек, в городе затоплены 18 дачных кооперативов и 14 улиц. В администрации Читы признали, что не предупредили о последствиях повышения уровня рек в Забайкалье всех жителей города. Всего за период прохождения паводка в 24 населенных пунктах было подтоплено 704 жилых дома, где проживает семь тысяч человек (в том числе 1294 ребенка). Этот паводок стал самым масштабным за всю историю наблюдений.