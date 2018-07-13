Кто заказал Немцова. Почему тонет Забайкалье. Сколько исторических зданий снесено Москве собянинской. Эфир в 21:05

Когда нечего сказать. Российская официальная делегация проигнорировала слушания в Парламентской Ассамблее ОБСЕ о ходе расследования дела об убийстве Бориса Немцова. Адвокат Вадим Прохоров в студии Радио Свобода расскажет о слушаниях и о расследовании.

Стихийное бедствие, которого "нет". Российские федеральные телеканалы почти не заметили наводнения в Забайкалье. Мы поговорили с очевидцами и предлагаем вам оценить, каков на самом деле масштаб катастрофы.

Пока в Забайкалье борются с разрушениями, вызванными стихийным бедствием, в Москве считают потери от разрушений, инициированных чиновниками. В студии Радио Свобода координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков.