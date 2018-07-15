Трамп: у меня нет завышенных ожиданий от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сказал, что у него нет завышенных ожиданий от встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки.

"Я еду туда с небольшими ожиданиями", – сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, опубликованном на веб-сайте в воскресенье.

По оценке президента США, "ничего плохого" от встречи не будет, а может быть, как выразился Трамп, и "немного хорошего". "Я думаю, что встретиться хорошо, я верю во встречи", – сказал Трамп.

Президент США сказал, что поднимет вопрос о 12 российских шпионах, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, добавив, что он не думал о том, чтобы попросить Путина выдать их США. Кремль отрицает, что он вмешивался в выборы в США. В другом интервью, опубликованном накануне своего саммита с российским лидером, Трамп сказал, что Путин "вероятно – безжалостный человек".

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным должна состояться в понедельник в столице Финляндии Хельсинки.