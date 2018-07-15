В Шотландии арестован активист, пролетевший под окнами Трампа

В Шотландии арестован 55-летний британец после протеста возле поля для гольфа, где играл президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает шотландская полиция. Активист Greenpeace вопреки запрету на полеты, пролетел на параглайдере под окнами резиденции на территории гольф-клуба, где проводит выходные президент США Дональд Трамп.

К параглайдеру была прикреплена надпись Trump: Well below par, - это отсылка к игре в гольф, лозунг можно перевести как "Трамп - очень плохой игрок". В организации Greenpeace пояснили, что акция проведена в знак протеста против миграционной и экологической политики президента США.

Полиция сообщила, что открыла уголовное дело, поскольку были нарушены правила безопасности. В Greenpeace говорят, что полиция была предупреждена об акции.

Трамп отправился в Шотландию по завершении официальной части своего визита в Великобританию, в ходе которого он встретился с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. Визит сопровождается массовыми акциями протеста против приезда Трампа. В Эдинбурге в субботу на демонстрацию собрались около десяти тысяч человек. В воздух вновь подняли шестиметровую фигуру "Младенца-Трампа", которую на ночном поезде активисты доставили из Лондона. В Лондоне прошла и акция в поддержку американского президента, ее организовали крайне правые активисты.

Из Шотландии президент США отправится в Хельсинки, где в понедельник встретится с Владимиром Путиным.