Брат пострадавшего в Эймсбери: "Новичок" был во флаконе от духов

Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое жителей английского городка Эймсбери, содержалось во флаконе от духов, сообщил брат одного из пострадавших – Мэтью Роули в интервью Би-би-си.

По его словам, Чарли Роули, который все ещё находится в тяжёлом состоянии, рассказал ему, что подобрал флакон, после чего он и его подруга Дон Стерджесс оказались в больнице. Стерджесс умерла 8 июля.

Полиция не стала комментировать слова Мэтью Роули. Ранее полицейские, ведущие расследование, сообщали, что "Новичок" был обнаружен в "небольшой ёмкости" в квартире Чарльза Роули.

Сейчас полиция пытается выяснить, является ли "Новичок", которым отравились Роули и Стерджесс частью той же порции яда, которую применили для отравления Скрипалей 4 марта. Бывший сотрудник ГРу и его дочь после долгого лечения выжили.

По сведениям The New York Times, британские правоохранительные органы считают, что за покушением на Скрипалей стоит российская спецслужба ГРУ. Лондонская полиция "близка к определению лиц, которые, как они считают, провели операцию", пишет газета со ссылкой на британских и американских чиновников. При этом следователи не исключают, что за отравлением Скрипаля возможно стоит другая российская спецслужба или частная структура. Сергей и Юлия Скрипаль после долгого лечения выжили.

Москва причастность к покушению отвергает. Ответственность за отравление Стерджесс и Роули Великобритания пока официально на Россию не возложила.