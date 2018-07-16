В Москве условно осуждён блогер Мэддисон за видео о Коране

Тушинский суд Москвы приговорил видеоблогера Илью Давыдова, более известного как Илья Мэддисон, к 1,5 годам условного срока за видео про Коран. Заседание по делу проходило 29 мая, решение об исполнении приговора приняли в конце июня, однако известно о нем стало сегодня.

Дело в отношении Давыдова рассматривалось в особом порядке, без опроса свидетелей и изучения доказательств, а защита не обжаловала приговор, сообщил пресс-секретарь суда. Издание "Медиазона" отмечает, что так происходит, когда подсудимый полностью признал вину.

Уголовное дело было открыто в феврале 2017 года по статье о возбуждении ненависти или вражды – из-за видеоролика под названием "Шутка про Коран", который Давыдов опубликовал на Youtube двумя годами ранее. В ролике Мэддисон рассказывал, что отправился с Кораном в уборную, но там понял, что у него нет туалетной бумаги. Уточняя, что с Кораном "ничего не случилось", он вкладывает в книгу грязный носок. В конце видео он говорит, что в действительности держал в руках Библию.

Психолингвистическая экспертиза установила, что в ролике есть "действия и высказывания, направленные на унижение группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство". В апреле 2017 года Минюст внес видео в реестр экстремистских материалов.

Давыдов, в свою очередь, стал получать многочисленные угрозы и удалил свои аккаунты в соцсетях. Друзья Мэддисона сообщали, что в квартиру его родителей пытались проникнуть неизвестные, в связи с чем блогеру пришлось на время покинуть Россию.