Вера на скамье подсудимых. Эфир в 17:05

Почему мусульмане оказываются жертвой антиэкстремистского законодательства, и как к этому относиться христианам? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят христианин, востоковед Михаил Рощин и мусульман Рустем Джалил. Эфир в 17:05.