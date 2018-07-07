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С христианской точки зрения

Вера на скамье подсудимых. Эфир в 17:05

Почему мусульмане оказываются жертвой антиэкстремистского законодательства, и как к этому относиться христианам?

Почему мусульмане оказываются жертвой антиэкстремистского законодательства, и как к этому относиться христианам? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят христианин, востоковед Михаил Рощин и мусульман Рустем Джалил. Эфир в 17:05.

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