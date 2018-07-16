Болельщик, обливший пивом Жириновского, получил 14 суток ареста

Тверской суд Москвы признал виновным в мелком хулиганстве болельщика, облившего пивом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Инцидент произошел 15 июля на Никольской улице в Москве после окончания финала чемпионата мира по футболу.

"Суд признал Глеба Струнникова виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Болельщик облил пивом Жириновского, когда тот проходил мимо. Он был задержан полицией на месте.