Трамп и Путин проводят пресс-конференцию ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Началась пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Телеканал "Настоящее время" ведет прямую видеотрансляцию пресс-конференции.

Личная встреча президентов США и России продолжалась более двух часов. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз дольше, чем планировалось. Затем состоялись переговоры в расширенном составе. В составе американской делегации – госсекретарь Майк Помпео, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, специальный помощник президента по российским и европейским делам Фиона Хилл.

Президент США назвал встречу с Путиным "хорошим началом". Какие-либо подробности того, о чем говорили оба лидера, пока неизвестны. Перед началом переговоров Трамп в числе прочих тем называл нераспространение ядерного оружия.

Пресс-конференция стала для журналистов первой возможностью ощутить взаимное настроение обоих лидеров, узнать, о чем именно они разговаривали.