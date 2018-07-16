"Это будет хорошо, если США наладят отношения с Россией". - сказал Д.Трамп. При этом президент США признал, что имеет дело со страной, которой управляет "безжалостный человек".

Предлагает ли Трамп Путину помочь решить "иранскую проблему"? Как может выглядеть обсуждение темы оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма? Какие реальные шаги могут быть сделаны для разморозки российско-американских отношений?

Каким получается в Хельсинки диалог Трампа с Путиным? - обсуждают эксперты Константин Эггерт, Леонид Радзиховский, Юрий Фельштинский (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 16 июля в 19:05