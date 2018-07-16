Трамп: "Путин был очень убедителен, отрицая "вмешательство"

В Хельсинки прошла долгожданная пресс-конференция Дональда Трампа и Владимира Путина, которой завершился "исторический саммит" лидеров двух крупнейших мировых ядерных держав.

Трамп заявил, что решился на диалог с Россией, хотя с политической точки зрения ему удобнее было бы этого не делать. Он сообщил, что поднимал перед Путиным вопрос о российском вмешательстве в американские выборы и они "довольно долго" обсуждали эту тему.

По мнению Трампа, нынешняя встреча с Путиным это лишь начало длинного пути.

Главная тема, интересовавшая журналистов - недавнее обвинение 12 российских сотрудников военной разведки во вмешательстве в американские президентские выборы. По словам Трампа, расследование "российского следа" нанесло США ущерб.

Владимиру Путину был задан вопрос относительно его уверенности в том, что Россия не вмешивалась в выборы в США. Президент России ответил, что "никому нельзя верить". Он сказал, что Трамп защищает интересы США, а про себя заявил, что защищает интересы России.

По поводу обвинённых офицеров ГРУ, Путин ответил, что пока не изучал этот вопрос. Но предложил американской стороне направить в Россию следственную группу, чтобы она провела на российской территории допросы обвиняемых. При этом российский лидер предложил формулу взаимных действий: "мы можем и допустить представителей США, в том числе людей из комиссии Мюллера, на допросы этих людей. Но мы тогда будем ожидать ответных зеркальных действий, например по отношению к господину Браудеру.

Путин заявил журналистам, что Бил Браудер украл в России 400 миллионов долларов и направил по крайней мере часть их на президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

Один из вопросов к Трампу звучал так: готов ли он потребовтаь от Путина больше не вмешиваться в выборы? Трамп в ответ подверг критике работу ФБР и действия демократов. Президент США заявил, что Путин очень активно отвергал обвинения во вмешательстве, предлагая "сильные аргументы". Трамп также похвалил предложение Путина о приезде в России американских следователей для допроса 12 сотрудников ГРУ.