В США на Трампа обрушился шквал критики – после Хельсинки

Американские политики шокированы выступлением президента Дональда Трампа, который после встречи с российским президентом Владимиром Путиным не поддержал выводы американской разведки о российском вмешательстве в выборы, добавив, что Путин "решительно и настойчиво это отрицал". "Голос Америки" предлагает на своём сайте первые критические отклики американских политиков на высказывания Трампа в Хельсинки.

Выступая на совместной пресс-конференции с Путиным после саммита в Хельсинки, американский лидер назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера катастрофой для своей страны.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, член комитета по вооруженным силам, обычно поддерживающий Трампа, заявил в понедельник, что выступление президента демонстрирует "слабость" США.

Грэм написал в Твиттере: "Президент Трамп упустил возможность решительно привлечь Россию к ответственности за вмешательство в выборы 2016 года и выступить со строгим предупреждением по поводу будущих выборов. Этот ответ президента Трампа будет расценен Россией как признак слабости и создаст больше проблем, чем решений".

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил: "Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента в истории. Ущерб, нанесенный наивностью Трампа, его самовлюбленностью, ложным восприятием эквивалентности и симпатией к авторитарным лидерам, сложно оценить".

Пол Райан, один из ведущих республиканцев в Палате представителей, сказал: "Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в наши выборы, и продолжает попытки пошатнуть демократию здесь и по всему миру. Нет никакой моральной эквивалентности между США и Россией, которая по-прежнему враждебно настроена к нашим основным ценностям и идеалам".

Уходящий в отставку сенатор от штата Аризона Джефф Флейк, регулярно критикующий Трампа, заявил: "Никогда не думал, что наступит день, когда американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать на США вину за российскую агрессию. Это стыдно".

Конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Адам Кинзингер заявил: "Американский народ заслуживает правды, и пренебрегать легитимностью нашей разведки – неуважение к людям, которые служат этой стране. Пора посмотреть правде в глаза. Путин нам не друг, он враг нашей свободы.

Джеймс Клэппер, занимавший пост директора национальной разведки при экс-президенте Бараке Обаме, сказал в интервью CNN: "Президент Соединенных Штатов по сути капитулировал и, судя по всему, оробел перед Владимиром Путиным. Это было впечатляюще и очень неприятно".

Действующий глава национальной разведки Дэн Коутс в своем заявлении написал: "Мы дали очень четкую оценку по поводу российского вмешательства в выборы 2016 года и продолжающихся настойчивых попыток России пошатнуть нашу демократию".

Демократы тоже возмущены комментариями Трампа.

Сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер, член комитета по разведке, который согласился с выводами разведсообщества о российском вмешательстве в выборы, заявил: "Это настоящий позор, что президент принял сторону Путина, а не собственной разведки, и возложил на США вину за российскую атаку на нашу демократию".

Сенатор Элизабет Уоррен, которая может стать соперницей Трампа на выборах 2020 года, сказала, что Трамп на международном уровне "позорит Америку, подрывает веру в наши институты, ослабляет наши альянсы".

Сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн, баллотировавшийся в паре с Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, назвал выступление Трампа "печальным и постыдным моментом" для страны.

Сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон отметил, что существует угроза вмешательства России в предстоящие выборы в Конгресс. 2Отказ нашего президента признать, что Путин вмешивался в наши выборы, должен встревожить нас всех, – сказал Нельсон. – Нежелание президента дать ему отпор и вступиться за нашу страну неприемлемо и постыдно".